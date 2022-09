Elezioni, il mondo cattolico interroga i candidati: due incontri pubblici

Agesci, Azione Cattolica e Comunione Liberazione, in collaborazione con Caritas, Acli e Pastorale sociale della diocesi di Forlì Bertinoro promuovono due incontri informativi riguardo al prossimo appuntamento elettorale del 25 settembre. Il primo evento si terrà nel teatro Graffiedi di Vecchiazzano domenica alle 20:30 (sarà disponibile anche lo streaming in diretta dal canale Youtube della Azione Cattolica di Forlì-Bertinoro al link https://rb.gy/59hlop). La serata, moderata da Enrico Samorì (giornalista e presidente di Archimedia), vedrà un intervento, in collegamento da remoto, del professore emerito di scienza politica Gianfranco Pasquino, cui il tema sarà “A cosa servono le leggi elettorali. Rappresentanza e responsabilità”. Verranno affrontati elementi di base per comprendere le caratteristiche del sistema elettorale ed il metodo di voto previsto dalla legge elettorale cosiddetta “Rosatellum”.

Verrà poi dato spazio ai candidati del territorio, i quali saranno invitati a proporre la propria visione su temi preparati e proposti dagli organizzatori utilizzando un limitato e definito periodo di tempo uguale per tutti. L’obiettivo è porre l’accento sui programmi, in modo da mostrare le diverse posizioni riguardo ai temi più caldi della campagna elettorale e che stanno a cuore al mondo cattolico e non, come ‘lavoro e cambiamento’, ‘educazione e famiglia’, ‘welfare e terzo settore’. Più che lo scontro personale, ci interessano le idee, le soluzioni per il Paese in un momento così delicato, così abbiamo deciso di fare questa serata dedicata proprio alle idee, per aiutare a decidere con informazioni e consapevolezza.

Sono state contattate ed invitate tutte (nessun escluso) le singole liste ad esprimere possibilmente un solo candidato partecipante alla serata rappresentativo per la lista o per l’eventuale intera coalizione proprio perché desideriamo, in un momento così complicato e per certi versi caotico, ascoltare una rappresentanza che aiuti a favorire in chi ascolta una maturazione del proprio pensiero critico in merito ai diversi temi impellenti e che stanno a cuore guidati da un corretto dialogo a più voci.Hanno confermato la loro presenza Rosaria Tassinari (Forza Italia), Emma Fattorini (Azione/Italia Viva), Paolo Pasini (M5S), Alice Bonguerrieri (Fratelli d'Italia), Carla Lodi (Alternativa per l'Italia), Alessandro Bongarzone (Unione Popolare) e Massimo Bulbi (Pd). A completare il cammino verso le elezioni verrà proposto anche un approfondimento politico la sera dopo, lunedì alle 20.30 nella sala Melozzo, con Gianfranco Brunelli, giornalista e direttore de Il Regno. Per ciascun evento non sono previsti interventi da parte del pubblico né è richiesta una prenotazione all’evento.