Elezioni, il Partito Socialista Italiano al fianco di Rinaldini: "Persona giusta per guidare la città"

Il Partito Socialista Italiano ha deciso per Forlì di sostenere il candidato sindaco Graziano Rinaldini. "La coalizione di centrosinistra è composta da forze politiche diverse, ma coese, unite dalla comunanza di intenti e da una visione ed una progettualità unitaria per la città - afferma Vanessa Marchi, segretario provinciale della Federazione di Forlì del Psi -. Sono convinta che la partecipazione a questo progetto sia per noi Socialisti l'occasione di far sentire la nostra volontà, sentendoci orgogliosi di appartenere ad una grande ed incancellabile tradizione che ha espresso nel nostro territorio importanti risultati e che, nella consapevolezza del presente, potrà portare lo spirito riformista, l'attenzione prioritaria ai diritti civili e sociali all'interno di un credibile programma per una nuova era della città. All'interno della coalizione quindi, le idee e la riconoscibilità dei socialisti saranno certamente presenti".

"Siamo stati, all'interno della coalizione e del dialogo in seno ad essa, i primi a sostenere con ferma convinzione la candidatura di Graziano Rinaldini, ritenendo che sia la persona giusta, per qualità personali e professionali, per guidare la città nel prossimo quinquennio e a proporre che l'ossatura politica e programmatica della coalizione si basasse su alcuni temi prioritari, tra cui in primo luogo la sanità e la tutela del diritto ad essa. La futura amministrazione comunale dovrà riappropriarsi di un ruolo di indirizzo e di governo rispetto all'Ausl per meglio interpretare i reali bisogni della cittadinanza - prosegue Marchi -. Il rilancio del centro storico forlivese sarà un'altra priorità: comprendere e realizzare le aspettative dei forlivesi restituendo al centro storico la dignità ed il prestigio che merita, incentivando il suo sviluppo economico e culturale, con attenzione alla sicurezza, perché la sicurezza non può definirsi un tema di destra.

"La tutela del lavoro, il sostegno alle piccole e medie imprese e alle partite iva attraverso una programmazione lungimirante, l'estensione del welfare a tutte le categorie sociali, la lotta alla violenza di genere e l'attenzione ad anziani e ai disabili, la tutela del territorio per prevenire eventi drammatici come l'alluvione del maggio 2023, la riqualificazione delle aree già urbanizzate o degradate, il rilancio del settore agricolo, che rappresenta una grande opportunità di sviluppo e può consentire un'occupazione a una nuova generazione di giovani imprenditori rappresentano assiomi fondamentali e prioritari - conclude -. L'invito che rivolgiamo a tutte le forlivesi e a tutti i forlivesi che si riconoscono in questi valori e idee è di partecipare attivamente alla realizzazione di una nuova Forlì. L'impegno dei Socialisti non mancherà".