Elezioni, il Partito socialista italiano confluisce nella lista Rinnoviamo con un suo candidato consigliere

Il Partito Socialista Italiano di Forlì ha deliberato l'adesione alla lista Rinnoviamo Forlì per le elezioni amministrative dell' 8 e 9 giugno prossimo, sostenendo la candidatura del socialista Sauro Urbini, medico ospedaliero all'ospedale Morgagni-Pierantoni dal 1971 al 2010, ex Direttore dell 'unità di Nefrologia e Dialisi ed ex Presidente dell'ASP forlivese. Lo fa sapere la segretaria provinciale Vanessa Marchi, all'indomani della riunione che si è tenuta giovedì sera. "Abbiamo sostenuto per primi e con determinazione la candidatura a Sindaco di Graziano Rinaldini, a cui riconfermiamo il nostro appoggio", sempre Marchi.

"Nell'ambito della coalizione di centrosinistra abbiamo ritenuto che la partecipazione dei socialisti alla lista Rinnoviamo Forlì, composta da varie personalità di diversa estrazione politica e civile, rappresenti la scelta più naturale e credibile possibile. Ci sono stati momenti di confronto con tutte le forze politiche del centrosinistra ed abbiamo condiviso l'appello della lista Rinnoviamo Forlì a costruire insieme un percorso comune".

"Siamo convinti che la partecipazione a questo progetto sia per noi Socialisti l'occasione di far sentire la nostra volontà, sentendoci orgogliosi di appartenere ad una grande ed incancellabile tradizione che ha espresso nel nostro territorio importanti risultati e che, nella consapevolezza del presente, potrà portare lo spirito riformista, la vocazione europeista, l'attenzione prioritaria ai diritti civili e sociali all'interno di un credibile programma per una nuova era della città. All'interno della lista quindi, le idee e la riconoscibilità dei socialisti saranno certamente presenti", conclude Marchi.