Elezioni, il Pci: "Questa tappa elettorale è un grandissimo risultato"

"Ben oltre le preferenze registrate, riteniamo questa tappa elettorale un grandissimo risultato se si considera che fino a due anni fa la federazione provinciale del Partito Comunista Italiano era inesistente". Giovanni Puggioni, coordinatore provinciale del Pci, commenta così l'esito delle elezioni amministrative, che ha visto il candidato sindaco Vito Botticella ottenere 767 voti, pari all'1,4% delle preferenze.

"Nella squallida campagna elettorale ri-vinta dal sindaco Zattini non possiamo che prendere nota della forte richiesta di sempre maggior impegno dei comunisti e delle comuniste forlivesi affinchè le istituzioni della nostra città parlino dei problemi dei lavoratori e delle lavoratrici in difficoltà, dei problemi degli studenti visti solo come bancomat e pagatori di affitti esosi, dei problemi dei giovani a cui viene negato un futuro di crescita e progresso, dei problemi di anziani sempre meno tutelati considerate le loro misere pensioni e lo stato fallimentare e vergognoso della sanità che dovrebbe assisterli", attacca Puggioni. Promessa "una raccolta firme per una Legge di iniziativa Popolare contro l'abolizione del ticket sanitario, che verrà depositata dal Pci, in Corte di Cassazione il prossimo 24 giugno. Non ci preoccupiamo della condivisione , o meno, delle nostre azioni con altre strutture politiche o associazionistiche, comunque sciaguratamente, ed unicamente, responsabili di aver riconsegnato, e mantenuto, il Comune alle destre.

"Ciò per la completa assenza di un progetto di rappresentanza sociale , ma solo chiedendo voti allo stesso bacino elettorale che, come dimostrato, ha chiaramente confermato che chi si professa di sinistra dovrebbe guardare, come facciamo noi, esattamente in direzione opposta a quella gradita dai seguaci della Meloni o di Salvini - prosegue Puggioni -. Qualcuno durante le prime manifestazioni delle vittime del fango venne a chiederci di togliere le nostre bandiere rosse. Chiaramente, non lo facemmo. Qualcun altro organizzava altezzose e colpevolmente supponenti riunioni di strategie elettorali senza considerare, peggio, consultare, le nostre esperienze e le nostre capacità. Hanno giustamente perso. Purtroppo sono soprattutto colpevoli di aver di nuovo fatto perdere Forlì. Sulla nostra vittoria e sulla scalata del nostro primo gradino aiuteremo la nostra bandiera rossa ed i forlivesi tutti a riconquistare la dignità e la serietà dovuta. Quella che gli lasciammo 34 anni fa. Quella dilapidata da eredi vergognosamente poltronai ed indegni. Quella che tornerà ad essere la loro, la nostra, città".