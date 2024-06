Elezioni, il Popolo della Famiglia: "Dalla sinistra critica distruttiva contro l'amministrazione uscente"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

"Il voto dell' 8 e 9 giugno si avvicina ed è ormai evidente che, nonostante la presenza di quattro candidati sindaci, la vera sfida sarà tra centrodestra e centrosinistra, tra chi desidera fortemente completare un mandato affidatogli cinque anni fa e chi ha dovuto mostrare un entusiasmo che non c'è mai stato. Amministrare una città richiede volontà e dedizione, qualità che il sindaco uscente Gian Luca Zattini rivendica da sempre con passione e che non ha mai nascosto di attribuirsi, chiedendo per questo di essere riconfermato. Dall'altra parte abbiamo il candidato sindaco Rinaldini, che fino a pochi mesi fa dichiarava che non avrebbe mai accettato una candidatura perché non rientrava tra i suoi interessi, preferendo piuttosto la vita del pensionato e del nonno.

Questo scarso trasporto per la città ha condizionato pesantemente l'andamento della campagna elettorale: in mancanza di uno slancio sincero del proprio candidato, infatti, la sinistra ha deciso di procedere sfruttando la denigrazione e la critica distruttiva del lavoro svolto dall'amministrazione uscente in questi cinque anni, nella ricerca disperata di ogni imperfezione per suscitare il risentimento sociale, arrivando a strumentalizzare anche i recenti imprevedibili rovesci atmosferici per scatenare le polemiche un minuto dopo la scadenza del silenzio elettorale unanimemente concordato dopo il terribile lutto che ha colpito uno dei candidati della coalizione di Zattini.

Dal nostro personale osservatorio come Popolo della Famiglia, grazie agli incontri avuti con i cittadini e con le famiglie che abbiamo raggiunto in quest'ultimo scampolo di campagna elettorale, possiamo dire con sicurezza che la maggior parte dei futuri elettori di Forlì non condivide le polemiche che tanto appassionano Rinaldini, ne è anzi molto infastidita e chiede una cosa soltanto: di essere rappresentata con serietà e di migliorare la qualità della propria vita. Se si pensa di scaldare gli animi alimentando la discordia e la divisione aggrappandosi alle fogne e ai tombini, il risultato sarà provocare un ulteriore allontanamento dei cittadini dalla politica.

La sfida tra i due candidati principali, però, ha anche un'implicazione valoriale che ci preme sottolineare perché delinea nettamente due visioni contrapposte che possono condizionare la futura configurazione della città. La piattaforma programmatica della coalizione di Rinaldini ha nel suo orizzonte aborto, eutanasia e suicidio assistito, maternità surrogata, teoria del gender, cambio di sesso; un impianto ideologico ben preciso che si è materializzato plasticamente a Forlì col recente abbraccio tra Rinaldini e Nichi Vendola, "paladino" dei poveri e "difensore" delle donne contro la prevaricazione maschile pur avendo affittato l'utero di una donna per soddisfare il desiderio di avere un figlio.

La sinistra a Forlì ha opposto in questi mesi la più totale resistenza verso la possibilità di aiutare le maternità difficili recuperando ciò che un' amministrazione di colore rosso era stata capace di fare nel rispetto della legge 194, mentre ritiene prioritario fare anche in città una battaglia di bandiera perché tutte le unioni siano definite "famiglie". Si tratta di questioni tutt'altro che secondarie dal risvolto etico decisivo; non basta aver quotato alcuni cattolici nella "riserva indiana" della propria lista per rivolgersi al mondo cattolico e rivendicarne la preferenza sulla scheda. Saranno i forlivesi tra pochi giorni a decidere da che parte stare. La connessione sentimentale con i cittadini, però, non si costruisce seminando zizzania o servendo il pane rancido dell'ideologia, ma intercettando i bisogni veri delle persone, con concretezza, dando risposte reali ai problemi che le famiglie quotidianamente vivono, cercando la pacificazione degli animi partendo dalla stima reciproca, perché in politica non ci sono nemici ma solo avversari con cui contendere ad armi pari".

Popolo della Famiglia