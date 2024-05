Elezioni, Alberto Gentili (presidente della Fondazione Abitare) si candida per Forza Italia: "Attenzioni per anziani e disabili"

Alberto Gentili, 62 anni, ingegnere e titolare dell'omonimo studio tecnico a Forlì, sposato con Gabriella Mambelli e padre di quattro figli, si candida al Consiglio comunale per Forza Italia. "Ho deciso di accogliere la proposta di candidarmi per poter dare continuità al percorso avviato dalla giunta Zattini, dedicando attenzione alle singole persone: anziane, disabili o normodotate - esordisce -. Insieme alla mia famiglia ho sperimentato che la ricchezza della vita di un disabile si trasmette anche alle persone che stanno loro intorno. Sono stato scout dell'Agesci per oltre 30 anni, fino al 2008 quando, insieme ad altri, ho fondato l'associazione "Famiglie insieme" per sostenere le famiglie con parenti disabili. Sono membro della Consulta comunale della famiglia e immagino un welfare incentrato sul Progetto di vita, dove le scelte della persona vengono sostenute dai Servizi, dal volontariato, e dal Terzo settore. Dal 2022 sono presidente della Fondazione Abitare Ets che sta operando per garantire alloggi a persone che non trovano spazio nel mercato immobiliare e costruire percorsi sul delicato tema del "Dopo di noi"".

