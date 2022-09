Elezioni, il ringraziamento di Tassinari agli elettori: "M'impegnerò per il bene comune dell’intera società"

Eletta parlamentare tra le fila di Forza Italia alla chiamata alle urne di domenica scorsa, Rosaria Tassinari ha voluto ringraziare gli elettori che l'hanno sostenuto. Ma non solo per i voti ricevuti, "ma anche grazie per le idee, i suggerimenti e perfino le critiche costruttive che mi sono state comunicate e regalate

direttamente negli incontri o attraverso i social. Diventeranno la voce dei cittadini nei miei impegni in Parlamento". Quanto agli obiettivi, "porterò in Parlamento la ricchezza della nostra terra (rappresenterà anche l'elettorato di Ferrara, ndr), anche con tutti i suoi problemi, le difficoltà e le preoccupazione per il futuro, in particolare i tanti giovani che ho incontrato non solo durante la campagna elettorale, ma soprattutto nei 25 anni come amministratore, come professionista e come donna".

E ancora un ringraziamento "per tutto l’appoggio, il sostegno e i suggerimenti che continueranno a darmi, aiutandomi così ad esercitare al meglio il mio ruolo alla Camera dei Deputati, per il bene comune dell’intera società. Cercherò anche di organizzarmi per restare in continuo contatto con i cittadini, sia perché la politica è fatta anche di relazioni umane, sia per mantenere i continui contatti con coloro che abitano nell’ampio territorio di riferimento. E poi se riuscirò a portare un contributo per realizzare qualcuno dei nostri sogni per noi, per le nostre famiglie, per i nostri territori e per l’Italia intera, allora non cesserò mai di ringraziare".

Tassinari, ex sindaco di Rocca San Casciano per due mandati ed assessore al Welfare nella giunta Zattini a Forlì, ha tenuto anche a sottolineare come Forza Italia sia "una forza politica liberale, democratica e moderata, che pone al centro dell’agire politico la persona umana nella sua interezza, le persone e tutte le persone, specialmente quelle più in difficoltà e fragili, nonché la società nella sua molteplice complessità culturale e politica".