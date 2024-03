Elezioni, il sindacato Ugl incontra Fratelli d'Italia: "Aprire una 'cabina di regia sul lavoro' anche a Forlì"

A Forlì l' Ugl Romagna ha presentato un documento di proposte ai vertici di Fratelli d'Italia in vista delle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno. Un documento che ruota intorno a 9 proposte che sintetizzano alcune tematiche chiave: lavoro, appalti, prodotti locali ed economia di distretto, infrastrutture, legalità, ambiente e turismo.

“Sono segmenti socio-economici del nostro territorio che, nell'ottica di un potenziamento, ci servono per immaginare insieme il futuro della nostra comunità", spiega il segretario territoriale di Ugl Romagna, Filippo Lo Giudice, che nella giornata di venerdì ha incontrato Alice Buonguerrieri, deputata e presidente provinciale di Fratelli d’Italia, e Vincenzo Bongiorno, coordinatore comunale a Forlì di FdI, che hanno fatto visita al sindacato, nella sede centrale di Forlì.

Nel documento, frutto di un articolato lavoro di ascolto delle singole federazioni dell'Ugl e ribadito nell'ultima riunione del direttivo, il sindacato ha messo a fuoco i problemi e formulato una serie di proposte per far nascere opportunità di cambiamento. “Chiediamo che nella nuova consiliatura sia recepita la disposizione finale del Patto per il lavoro e per il clima della regione Emilia-Romagna insediando una 'cabina di regia sul lavoro' anche a Forlì; che si completi la semplificazione burocratica e si riduca ulteriormente la pressione fiscale su imprese e contribuenti; che si attivi un fondo speciale comunale per erogare contributi a fondo perduto in favore di micro e piccole imprese; che si sostenga la filiera dei prodotti tipici del territorio attraverso la creazione del doppio Marchio De.Co. (Denominazione comunale) o De.C.O. (Denominazione comunale di origine); che si potenzino infrastrutture e reti telematiche/digitali; che si favorisca l'insediamento di nuove imprese da extra regione moltiplicando la sicurezza e il controllo del territorio e adottando un nuovo 'Piano casa' per implementare il radicamento abitativo; che si aumenti l'offerta occupazionale nel ramo rifiuti attivando un vero e proprio distretto del riciclo e del riuso a supporto di Alea Ambiente per trattare carta, plastica e secco selezionato. Infine, chiediamo di vincolare gli introiti dell' imposta di soggiorno agli interventi di decoro urbano e cura del verde pubblico per rendere la città più bella e attrattiva in chiave turistica”, elenca Lo Giudice.

Centrale – nel documento dell'Ugl - è il tema del lavoro e della valorizzazione delle peculiarità territoriali, attraverso il potenziamento dei servizi essenziali e il rafforzamenti dei collegamenti con l'esterno nei sistemi di trasporto e viabilità. “Abbiamo elaborato un documento che possa essere oggetto di un approfondito e virtuoso confronto tra le forze politiche durante il percorso elettorale. Nello spirito della tradizione dell'Ugl che crede fortemente nella necessità che tra la politica e i corpi intermedi e di rappresentanza si stringa un patto sociale per definire in maniera concertata il futuro della nostra comunità", aggiunge Lo Giudice.

“E per realizzare questo – avverte il segretario – è necessario un dialogo continuo con le forze politiche ed i futuri amministratori locali, nella consapevolezza che non dobbiamo porre limiti alla nostra capacità di pianificare, anche con idee nuove e originali. E tutto questo è possibile solo se la politica si riappropria di uno sguardo lungo che sappia lavorare per il bene comune. È il momento di unire le forze per lavorare insieme al futuro della nostra amata città e in questa chiave ringraziamo chi, come gli esponenti di Fratelli d'Italia, oggi hanno accordato un confronto con il sindacato”, conclude il segretario territoriale di Ugl Romagna.

Da parte sua Alice Buonguerrieri ha sottoscritto il documento precisando: "Condividiamo lo spirito delle richieste contenute nel documento dell'Ugl e ci impegniamo a realizzarle, compatibilmente con le risorse dell'amministrazione comunale disponibili".