Elezioni, immigrazione e sicurezza: se ne parla in un incontro con Sara Kelany e Stefano Cavedagna

Il tema dell’immigrazione al centro di un dibattito con la parlamentare Sara Kelany e Stefano Cavedagna, candidato alle prossime elezioni Europee per Fratelli d’Italia. Sabato, alle ore 17.30, la Sala Randi del Comune di Forlì (ingresso da via delle Torri 13) ospita l’incontro pubblico “Lotta agli sbarchi: operazione verità”. Insieme a Kelany, deputata di Fratelli d’Italia e responsabile nazionale del Dipartimento Immigrazione, interverrà Stefano Cavedagna candidato emiliano romagnolo per Fratelli d’Italia alle elezioni europee e porterà i propri saluti anche l’onorevole Alice Buonguerrieri, presidente provinciale di Fdi Forlì-Cesena.

Modera l’incontro Cristina Tassinari, giornalista e conduttrice televisiva che collabora con la Rai. "L’iniziativa sarà anche l’occasione per parlare di sicurezza e decoro urbano nella città di Forlì", viene annunciato. Sul tema interverranno Vincenzo Bongiorno, coordinatore di Fratelli d’Italia a Forlì, Filippo Lo Giudice (Segretario territoriale Ugl Romagna), Roberto Meloni (Segretario provinciale Sap) e Roberto Galeotti (Segretario provinciale Siulp). "Al centro del dibattito, i risultati ottenuti fin qui ed eventuali proposte per il futuro della città", viene comunicato.

