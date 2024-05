Elezioni, incontro pubblico con Daniele La Bruna (Forlì Cambia)

Daniele La Bruna, candidato al Consiglio Comunale - esponente della Democrazia Cristiana nella lista Civica Forlì Cambia, ha organizzato un’apericena per incontrare i cittadini forlivesi mercoledì a partire dalle ore 18.30. L’incontro si terrà presso il ristorante ‘Da Valdo’ in via Isonzo, 119 a Forlì, allietato da intrattenimento musicale. All'iniziativa parteciperà il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini.