Elezioni, il M5S incontra il candidato sindaco del centrosinistra Rinaldini: "E' un 'uomo del fare', si può vincere"

Il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Graziano Rinaldini, ha incontrato giovedì sera l’assemblea degli attivisti del Movimento 5 stelle di Forlì, per ascoltare le proposte dei pentastellati e per definire il programma elettorale. "E’ stata per me l’occasione per conoscere da vicino Graziano Rinaldini - afferma il coordinatore provinciale del Movimento 5 stelle, Mauro Frisoni -. E’ una persona estremamente concreta con idee chiare, lo potremmo definire un “uomo del fare”. In questo momento Forlì’ ha bisogno di questa visione. Il governo di destra di questi ultimi 5 anni non ha saputo dare risposte ai diversi problemi della città, soprattutto non ha curato l’ascolto e la partecipazione. Rinaldini è partito proprio da questo, dare voce a chi contribuisce, a volte in maniera silenziosa, a costruire il tessuto sociale della città".

L'esponente pentastellato fa riferimento "alle associazioni che operano nel volontariato e nel terzo settore, alle associazioni ambientaliste, a quelle di categoria, a cominciare dalle piccole e medie imprese, che costituiscono il cuore pulsante dell’economia del nostro territorio. Si dovrà lavorare per migliorare la qualità della vita dei forlivesi, con un’attenzione particolare al decoro urbano, a cominciare dal centro storico, prediligendo la mobilità dolce e sostenibile, con attenzione alla transizione ecologica per contrastare i cambiamenti climatici. L’alluvione del maggio 2023 ha messo a nudo la fragilità del nostro territorio; occorrerà prendere provvedimenti immediati per mettere in sicurezza l’intero sistema, adottando al tempo stesso azioni per ridurre i gas climalteranti e prevenire malattie e rischi per la salute. Sono fiducioso perchè con Rinaldini c’è convergenza non solo sui temi ambientali, ma anche sul sociale. Dobbiamo sicuramente individuare le situazioni di bisogno e dare risposte concrete, in modo che nessuno rimanga indietro".

"Come Movimento forlivese siamo forti anche di un’esperienza maturata in dieci anni di attivismo e di rappresentanza in consiglio comunale - prosegue Frisoni -. Abbiamo intrapreso un percorso di maturità e di crescita, al punto che possiamo presentarci a pieno titolo come forza governista, partendo da temi e obiettivi che non sono cambiati e che sono quelli della prima ora. Ambiente, rifiuti zero, economia circolare, sociale, sanità pubblica, cultura sono alcune macroaree che andremo a sviluppare nelle prossime settimane, partendo dal nostro programma del 2019, forti del lavoro svolto in passato da chi ci ha preceduti e da chi lo ha condotto nell’attuale consiliatura, vale a dire Bagnara e Brunelli. A tutti va un profondo ringraziamento a nome mio e del Movimento 5 stelle. Nelle prossime settimane partiranno i tavoli di confronto sui temi, siamo fiduciosi perché crediamo di avere per Forlì una proposta vincente".