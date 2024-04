Elezioni, inizia la campagna elettorale della lista civica 'Rinnoviamo Forlì'

Evento di avvio campagna elettorale ieri sera presso il locale Tinto Café per la lista civica 'RinnoviAmo Forlì'. "A pochi giorni dalla presentazione dei candidati la lista ha raggiunto il centinaio di iscritti - spiegano i civici - Forte ed evidente il legame con la società civile cittadina. Numerosi professionisti, studenti e pensionati hanno trovato in RinnoviAmo Forlì un punto di riferimento per l’espressione della propria volontà di partecipazione politica. Il gruppo Whatsapp “Il cantiere del Rinnovamento” ha presto raggiunto i quasi cento membri, fungendo da vera e propria fucina di idee e da prezioso supporto nell’ambizioso percorso intrapreso dalla lista".

"Oltre ad essere stato un entusiasmante momento di aggregazione e condivisione di idee, la partecipazione all'avvio di campagna elettorale ha superato ogni aspettativa. Tutto questo è motivo di orgoglio e soddisfazione per ognuno di noi volontari, particolarmente investiti in questo progetto - commenta Leonardo Gianelli, che contribuisce a curare la comunicazione per la lista - Risposte come quella di ieri sera ci invitano a continuare il percorso intrapreso. Ci spingono a cercare ulteriori connessioni con il mondo dei professionisti, con l’ambito sanitario e della cooperazione sociale, con i cittadini colpiti dall’alluvione, con gli studenti, e a crearne di ulteriori con i settori della società civile che non abbiamo ancora avuto opportunità di incontrare e dialogare sulle nostre idee per la Forlì del futuro".