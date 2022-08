Elezioni, installati i tabelloni per la propaganda elettorale: ecco le aree dove saranno visibili i manifesti

Sono 25 le aree individuate dall'amministrazione comunale di Forlì per la collocazione dei tabelloni per le affissioni di propaganda elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre. Ogni tabellone sarà composto da moduli di 3 lamiere, a doppia faccia delle dimensioni di 2 metri per uno ciascuno. In centro storico le installazioni riguardano Piazza Saffi (Corso Mazzini da via Delle Torri a via Pedriali, lato uffici statali), Piazzale Schiavonia (viale Salinatore a destra Piazzetta Corbizzi verso Piazza Gialli Del Calvario), Piazzale Ravaldino (viale dell'Appennino fino a via Corbari).

Nella zona "centro" le installazioni riguardano l'area di Piazzale della Vittoria (via Bonali), Viale Matteotti (lato Romagna Acque tra viale Manzoni verso Piazzale Del Lavoro), viale Vittorio Veneto (da Via Bentivoglio a via Palazzola fronte ruderi ex mura della città), Foro Boario (in Via Macero Sauli da Via Ravegnana a via Vinea), viale Fratelli Spazzoli (su Via Kennedy, dall'incrocio con via Nobel sul verde verso l'edicola Gondolini, e in via Maceo fronte supermercato su area verde lato Parco delle Crocerossine), via Campo di Marte (lato campo sportivo, all'ingresso del campo di calcio), Villaggio Bufalini (Piazza della Battaglia) via Curiel (lato Parcheggio Coop, su aiuola tra le vie Simoncelli e Tabarri) e via Minardi (su area verde adiacente il muro del poligono di tiro, con installazione di fronte al civico 12 con direzione viale Fratelli Spazzoli).

Nella zona "Forese" l'installazione sono a Coriano (via Meucci, nel tratto compreso da via Bellenghi verso via Masetti), Ospedaletto (via Calamandrei, da Via Vendemini lato parco su area verde), Carpinello (via Cervese, adiacenti alla nuova scuola), Cava (via Sillaro, lato edificio sede di quartiere), San Martino in Strada (Via P. Nenni verso via E De Nicola), Vecchiazzano (Via Caboto, da angolo Via del Cavone), Ronco (viale Roma, all'altezza del distributore Esso), Villafranca (parcheggio via XIII Novembre), Bussecchio (viale Spazzoli, da via Cerchia verso via Campo di Marte), Roncadello (via Pasqualini, vicino al polisportivo "Cimatti) e Grisignano (via Delle Camminate, lato chiesa, dopo via Rosetta).