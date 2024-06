Elezioni, le interviste di ForlìToday. Zattini: "Cercare il pozzetto sporco su 50mila è rimestare nel torbido. Luminarie? Le faremo sempre"

Terza intervista di ForlìToday ai candidati sindaco in vista delle elezioni dell'8 e 9 giugno. Dopo Maria Ileana Acqua della lista 'CointiamoCi' e di Graziano Rinaldini del centrosinistra, ecco le domande poste a Gian Luca Zattini, sindaco uscente e ricandidato dal centrodestra (alla guida di una coalizione di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Popolo della Famiglia e della sua lista civica 'La Civica').

Chi è Gian Luca Zattini di oggi rispetto a Zattini di 5 anni fa. All'epoca correva come outsider e oggi invece è il sindaco che chiede la conferma.

“Sono sempre io con 5 anni in più, con lo stesso entusiasmo, con la stessa voglia di fare, serietà e onestà. Credo che ormai i cittadini mi conoscano”.

La sua lista civica viene accreditata come forte nell'area di centro. C'è il rischio di cannibalizzazione dei partiti alleati dell'area moderata? Qual è l'obiettivo?

“E' una delle novità di queste elezioni, ha avuto l'adesione di tutte le componenti politiche del centro moderato ,di sinistra e di destra. Abbiamo in lista Azione, Noi Moderati, la componente di Renzi. Rappresenta il centro che condivide con noi un percorso di sviluppo e moderazione”.

Nel centrodestra, il suo schieramento, c'è una figura che come era prevedibile si sta prendendo la scena: il generale Vannacci, candidato dalla Lega. Le crea disagio quello che dice?

“Non mi rappresenta, non condivido quasi niente di quello che dice. E' uno dei tanti candidati... Io ho un'altra formazione e un altro stile politico”.

Invece Come vede la campagna elettorale del centrosinistra?

“Io ho fatto una campagna elettorale differente, senza mai menzionare il mio competitor. Faccio una proposta, dico quello che voglio fare io. Una campagna elettorale tutta in negativo rispetto agli altri contendenti non la condivido. Bisogna condividere un progetto di città, non dire quanto è brutto il mio avversario. Non è la politica che mi piace quella in cui viene criminalizzato un ex compagno di viaggio solo perché ha preso posizioni diverse”.

C'è qualcosa, invece, che condivide di quello che dice Rinaldini?

“Qualcosa la troverei, non l'ho cercato bene... Vuoi che non abbia detto niente di giusto? Ma quello che mi ha stupito in questi anni è stato il voler sempre il 'no' per il 'no'. La madre di tutti i 'no' è stata quella di non aver voluto aderire a un progetto straordinario come quello di portare Medicina, dove dovevamo essere tutti dalla stessa parte della barricata. Auspico una modalità diversa di rapporti nella prossima sindacatura. Ci si divide in certi momenti, ma si converge su un obiettivo per la città quando c'è da fare il suo bene.

Alluvione, a più riprese ha espresso delle scuse, che viste da chi ha subito dei danni possono sembrare un'assunzione di responsabilità. Ce le può spiegare meglio?

“Quando in quei giorni tragici avevo mille richieste di aiuto e ne potevo esaudire 50, devo chiedere scusa a quei 950 che non hanno ottenuto immediatezza nell'aiuto. In quei momenti era impossibile essere in ogni punto e dare una risposta immediata ai cittadini. Le scuse nascono dalla discrepanza tra quanto si poteva fare e le esigenze dei cittadini. Dal cittadino accetto qualsiasi contestazione, perché il sindaco lo è sempre, nel bene e nel male. Il sindaco è responsabile a prescindere. Non è accettabile quando persone con un ruolo istituzionale agitano gli animi, dividono le comunità. Instillare nei cittadini che non ci sarà un futuro, che non ci saranno rimborsi è la cosa peggiore che un'istituzione può fare. Di fronte a questo stillicidio di notizie negative, ci sono stati cittadini che mi hanno detto 'Io non faccio neanche domanda, tanto non ci saranno rimborsi'. Noi invece dobbiamo essere istituzionalmente positivi e dire ai cittadini 'Tenete duro, ci siamo e ci saremo'. Sono episodi che si commentano da soli quelli andare a cercare, su 50mila pozzetti, il pozzetto sporco. Mi chiedo se questa è politica. E' sciacallaggio, rimestare nel torbido”.

E qui si introduce il tema delle fogne, che al netto della pulizia o meno, stanno mostrando dei problemi.

“Questa è la grande tragedia: la nuova condizioni climatica non rende più il sistema fognario delle nostre città, non solo Forlì, adeguato alle novità”.

Ci metterà mano se torna sindaco?

“E' dal 2022 che abbiamo commissionato a Unica Reti e ad Hera una ricognizione del sistema fognario e intendiamo intervenire a stralci, facendo attenzione a non ribaltare la città, chiudendo vie per mesi. Interverremo nelle zone in cui si è manifestata più frequentemente questa inadeguatezza. Lo abbiamo in agenda da anni, senza aspettare la tragedia. E' un obbligo per chiunque verrà mettere mano alle fogne”.

C'è un accento diverso su natalità e famiglia, nel 2019 era un tema meno sentito?

“Uno degli impegni della prossima legislatura sarà di rendere compatibile il lavoro con la vita famigliare soprattutto per le donne. Ho già in mente di creare un tavolo permanente tra sindacati, terzo settore e il mondo dell'impresa. Mi piacerebbe che Forlì diventasse una realtà sperimentale di politiche nuove per le donne che devono gestire fragilità, dagli anziani, ai bambini e ai disabili. La maggior criticità ora è che non riescono a farlo coincidere col lavoro. Nei servizi alla persona abbiamo preso la strada costante della co-progettazione con le realtà del territorio, a cui non si dice 'C'è questo, o ti va bene o ti va bene'”.

La sanità è un tema molto dibattuto. C'è una percezione di depotenziamento, in particolare del pronto soccorso. I Cau (centri di assistenza e urgenza) possono essere una soluzione? Che apporto le darà il professor Vicini?

“Una novità in negativo è la sanità che non viene più vista come un'eccellenza. C'è anche preoccupazione degli operatori sanitari, a cui dobbiamo anzitutto ridare fiducia. Ho chiesto la competenza di un gigante della sanità, il professor Claudio Vicini, che si è reso disponibile con entusiasmo e gratuità. Nella sanità la politica ci deve entrare in punta di piedi e con competenza, che non sempre c'è, per cui il suo contributo sarà prezioso. Tra un po' avremo difficoltà anche a coprire zone della città con medici di base per molti pensionamenti. E' mancata la programmazione da parte di una politica che ha guardato solo al giorno dopo. Nel pronto soccorso bisogna potenziare, ma c'è difficoltà a reperire personale. I Cau possono essere un supporto, ma partono da un presupposto tutto da dimostrare: che il cittadino capisca da solo che approccio deve avere alla sanità. L'intelligenza artificiale potrà essere protagonista di una rivisitazione dei servizi, che devono restare universalistici e aperti a tutti, anche con un privato accreditato”.

Le luminarie natalizie restano un tema di divisione elettorale.

“Questo perché le luminarie vengono intese come una spesa voluttuaria. Per noi, invece, è un investimento, e ce le chiede il mondo del commercio. Checché se ne dica, noi continueremo a investire sul Natale, abbiamo idea che i romagnoli per vedere una bella piazza addobbata per una giornata in famiglia vengano a Forlì. Ci sono troppi equivoci su questo supposto spreco: si può fare a meno delle grandi mostre che costano milioni di euro, della motoGp a Misano o a Imola, del Tour de France. La Regione spende 10 milioni di euro per le grandi iniziative? Per me fa benissimo”.

La sicurezza è un cavallo di battaglia del centrodestra. E' migliorata?

“Il dato di partenza è che i cittadini dicono che Forlì è una città in cui si vive bene. Stiamo attivando un numero senza precedenti di telecamere di ottima qualità, che danno supporto alle forze dell'ordine. Stiamo potenziando il corpo dei vigili urbani che fino al 2022 era dell'Unione dei Comuni e non del Comune di Forlì. Lavoriamo sul degrado in centro. Abbiamo lavorato sull'illuminazione notturna, ho riacceso tutti i lampioni spenti per motivi economici. Non accetto che passi che Forlì non sia una città sicura”.

Il polo tecnologico aeronautico è un grande asset della città

“Ho buonissime notizie. Sul polo dell'aerospazio nei primi giorni dopo la mia rielezione andrò a firmare il protocollo col Governo, che vuole che sia un hub regionale. Sull'aeroporto lavoriamo con bravissimi privati, con la Regione e il Governo, che ha già annunciato che Forlì sarà l'hub regionale. Punteremo ad una rete col porto crocieristico di Ravenna e il suo crocieristico e sulla stazione alta velocità per la Romagna posizionata a Forlì... se questo è isolamento...”.

Quali progetti per l'Ex Eridania?

“Apriremo un grande concorso internazionale per avere idee da tutto il mondo. Ora però abbiamo l'obiettivo pressante del Pnrr, con i suoi progetti da 90 milioni da completare entro metà 2026, per cui non ci possiamo permettere di distogliere le forze da questo obiettivo. Così anche la Ripa e l'Hotel della Città, affronteremo questi temi in una fase successiva ai cantieri del Pnrr”.

In caso di ballottaggio chiederà il supporto della lista 'Contiamoci'?

“Non l'abbiamo neanche messo tra le ipotesi il ballottaggio. Lunedì vinceremo e da martedì saremo al lavoro”

In tal caso la giunta sarà riconfermata?

“La mia giunta è stata preziosa, ho avuto 9 assessori straordinari che mi hanno sempre supportato con una coesione senza pari. Ringrazio tutta la mia squadra. Diciamo che in giunta ci sarà sicuramente Zattini”.

Un suo ultimo appello al voto dei cittadini?

“Voglio essere il primo sindaco dopo 20 anni che completa il suo ciclo, per portare a termine un progetto di città, completare tanti lavori iniziati. Poi sarò il sindaco di tutti, di chi mi vota e chi non mi vota, senza lasciare indietro nessuno. Dobbiamo ricreare quello spirito di comunità che a volte, a causa delle troppe polemiche, rischiamo di perdere La città è una comunità, e una comunità sta assieme”.

(Ha collaborato Andrea Bonavita)