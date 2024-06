Elezioni, le interviste di ForlìToday. Botticella (Pci): "Il centro storico non è la priorità. Telecamere? Uno stato di polizia"

Si completano le interviste di ForlìToday ai candidati sindaco di Forlì. Vito Botticella è il candidato del Partito Comunista Italiano e spiega le sue priorità e i suoi valori. La sua intervista, come le altre precedenti agli altri candidati, è stata fatta in diretta Facebook. La si può trovare nella fanpage di ForlìToday

Botticella, ci può dire qualcosa di sé, visto che la grande maggioranza del pubblico forlivese non la conosce?

“Ho 48 anni, sono nato a Foggia, dove ho vissuto fino a 18 anni, poi dopo il servizio militare mi sono trasferito a Forlì per studiare Ingegneria aerospaziale. Non sono un politico di professione, ma un cittadino come gli altri che a un certo punto ha sentito l'obbligo morale di candidarsi perché la politica esistente non era rispondente ai miei principi e alle mie aspettative. Ho deciso di metterci del mio e di presentarmi, pur con molta fatica”.

Possiamo quindi definirla un figlio adottivo di Forlì, dato che ha studiato in una delle eccellenze formative della città e poi è rimasto radicato qui

“Esatto, sono un figlio di Forlì. Sono molto legato a questa città. Ormai ho vissuto più qui che nella mia città natale, trovandomi qui dal 1995. Dopo Ingegneria ho fatto altri studi e altre esperienze in particolare nella metalmeccanica, ed ora mi occupo di management”.

Perché è maturata la necessità di una lista autonoma, con un proprio candidato sindaco, del Partito Comunista Italiano?

“Siamo indipendenti in termini di principi e valori. Non è stata un'iniziativa deliberata di essere autonomi a tutti i costi. E' che non abbiamo incontrato alcun tipo di contatto con altri e ora siamo felici di essere in questa posizione”.

Una domanda in premessa è d'obbligo, visto che fare riferimento ad un'eredità storica molto impegnativa. Qual è il significato, oggi, nel 2024, di definirsi comunista. Conviene anche lei che molti oggi possono considerare questa qualificazione antistorica.

“Questo è un errore grave. Questo è un partito che ha un centinaio di anni. E' un'eredità molto antica. E' forse l'unico partito in Italia che cerca di perseguire soluzione pacifiche a tutti i conflitti in corso, in modo totale, completo. E' l'unico che cerca di rispettare la Carta Costituzione, che viene calpestata anche da esponenti che dovrebbero proteggerla. Noi cerchiamo di mettere in pratica gli articoli presenti in quella bellissima Carta”.

Vi sentite ugualmente distanti da centrodestra e centrosinistra o ci sono delle distinzioni?

“Gli italiani si sono disaffezionati alla politica, le affluenze alle urne sono sempre più in calo. Perché? Perché per la gente sono tutti uguali. Non c'è una grande differenza, entrambi si basano su mille promesse non mantenute. Ci sentiamo equidistanti”.

Come giudica l'operato, negli ultimi 5 anni, del sindaco Gian Luca Zattini

“E' complesso fare una valutazione. Da gente di tutte le estrazioni mi arrivano lamentele. Ma non voglio fare di tutta l'erba un fascio. Personalmente ritengo che abbia fatto molte iniziative per lo sviluppo dell'intrattenimento in centro storico, che può attrarre i giovani”.

Per cui salva alcuni interventi sul centro storico...

“Sì, ma si parla del centro storico in questa campagna elettorale come se fosse una priorità. Ma non lo è, ce ne sono altre: la popolazione con più difficoltà e gli alluvionati in particolare. Faccio un esempio: Foggia è una città con molti problemi, ma la piazza quando ero ragazzo era frequentata da migliaia di giovani di tutte le età, era un fantastico rimescolamento in tutti i giorni dell'anno, pur essendo allora priva di un bar o di una pizzeria. Quando arrivai a Forlì nel 1995 decisi di andare in piazza, trovai il vuoto assoluto, anche se non faceva freddo. Quali sono le cause che portano i forlivesi a non frequentare la piazza? La percezione della sicurezza? Spesso se ne parla in termini di immigrazione...”

Come interverrebbe lei sulla sicurezza?

“Negli ultimi episodi eclatanti le forze dell'ordine hanno assicurato alla giustizia i responsabili quasi immediatamente. Ma come si può prevenirli? E' impossibile. La prevenzione si fa sul lato sociale. A mio giudizio la persona in difficoltà economica non fa questi reati se non è già un delinquente. Le telecamere ovunque sono da bocciare su tutta la linea: non producono risultati e hanno costi incredibili. Si mette la città in uno stato di polizia, lo escludo completamente”.

E in che cosa pecca, secondo lei, il programma elettorale di Graziano Rinaldini?

“Ho sentito gli altri tre candidati sindaco e credo che le loro proposte siano sovrapponibili. Non c'è una radicale differenza tra loro, tranne alcune sfumature. Rinaldini dice che vuole fare meglio. Se dovessi essere bilancia, direi che i pesi sono simili. La differenza forse è nella capacità e nell'impegno”.

Che obiettivi vi ponete in questa elezione?

“Vorrei entrare in Consiglio comunale per metterci finalmente del mio. Ma il nostro risultato l'abbiamo già raggiunto. Dopo 35 anni abbiamo dato la possibilità ai cittadini di avere il Pci sulla scheda”.

Che cosa vi differenzia da tanti altri partiti della galassia della sinistra radicale e che portano anch'essi la parola 'comunista' nella denominazione.

“Noi siamo gli originali, siamo il Partito Comunista Italiano. I valori sono la Carta Costituzionale e la Repubblica”.

Parliamo del programma. Come la immagina una Forlì governata dal Partito Comunista Italiano.

“La immagino come chiunque si trova sulla strada. Intervenire dove ci sono i problemi più gravi, dove ci sono gli alluvionati. Partire dai principi comunisti, vale a dire dalle persone più bisognose e dai lavoratori che lamentano un salario inadeguato e precariato. Senza dimenticare il resto dei problemi meno importanti. Si possono fare altre cose buone con un budget minore, ma senza sottrarre risorse ed energie ai problemi principali”.

Cosa farebbe ora per affrontare gli effetti dell'alluvione?

“Le persone hanno bisogno di un aiuto per risollevarsi dal punto di vista economico e morale. Ma c'è anche la paura che possa ri-succedere, quindi serve una messa in sicurezza del territorio, ma con un ampio margine di sicurezza”.

Parliamo delle politiche culturali. Un tempo il Partito Comunista parlava di egemonia culturale. Verrebbe a mancare un pluralismo culturale? Come la gestirebbe se fosse sindaco?

“La cultura per noi è oltremodo fondamentale, è da sostenere, con le tantissime associazioni culturali che ci sono e che propongono idee molto interessanti. Ci si deve sedere, con tutte le parti, realizzando progetti comuni che vanno realizzati in base al budget e alle priorità. Da considerare anche l'aspetto turistico, che crea lavoro, un'opportunità da non perdere”

Come gestirebbe i rapporti tra Comuni ed espressioni religiose nella società? Ce ne sono che operano nell'assistenza, come per esempio la Caritas, le cooperative sociali. E' un mondo che dovrebbe temere qualcosa?

“Non deve temere niente, chi fa volontariato è da premiare sempre. E' lodevole in ogni caso. I loro principi non sono dissimili a quelli del comunismo: fratellanza, uguaglianza e solidarietà. Se qualcuno si preoccupa di noi sta compiendo un errore”

Salute, quali sono le priorità e come risolverebbe le criticità.

“Prima di tutto è capire bene qual è il problema, per trovare la soluzione. I fondi alla sanità sono tagliati di continuo, da un decennio. La difficoltà di accedere alla cure di qualità sta diventando un grosso problema. Il cittadino viene spinto al servizio del privato e questo in base ad un principio neoliberista sulla salute. Noi invece stiamo partendo con una raccolta firme per eliminare il ticket. Non ci sono i soldi? Però ci sono per l'invio ovunque di armi in giro a Paesi belligeranti”.

Uno dei problemi più sentiti sono gli alloggi per gli universitari

“Gli universitari mi stanno rappresentando dei fatti gravi. Anche i lavoratori sono disperati, non trovano alloggi. Il Comune deve applicarsi per risolvere il problema, un problema che prima non c'era. E' anche un'occasione perduta per Forlì, che non ha capacità ricettiva”.

Teme per la perdita di posti di lavoro all'Electrolux, che sta vivendo una crisi?

“La seguo da molto tempo e ho questo timore. La questione disarmante è che il calo produttivo dipende anche dalla perdita di alcuni mercati, come la Russia. Il lavoratore si trova che l'Italia spende soldi per alimentare una guerra, a cui dovrebbe porre fine mediando per la pace, dirottando amnche i soldi della sanità. Poi si trova anche a perdere il lavoro per questo”.

Lavoro nei centri commerciali, ci sono orari troppo estesi tenuto conto anche della forte componente di lavoratrici donne nel commercio?

“Il lavoro deve essere dignità e non sfruttamento. Non è il Comune che deve intervenire sui centri commerciali. Se l'attività vuole stare aperta più a lungo assume più personale, uomo o donna che sia”.

Se si andasse al ballottaggio darete un appoggio, formale o informale, al candidato di centrosinistra?

“Stiamo correndo da soli, quando sarà il momento la federazione si riunirà e valuterà la situazione per fare le sue scelte”.

Ed infine un suo appello al voto.

“Dico ai cittadini che se vogliono fare la differenza devono votare per noi. Poi dico loro di andare a votare perché le destre non vogliono che si vada a votare. Esercitate il vostro diritto costituzionale”