Zattini: "Ho temuto di non vincere, poi il travaso imponente di voti. La nuova giunta? Dobbiamo ancora parlarne"

Quali ora i prossimi passi dopo la rielezione? L'abbiamo chiesto a Gian Luca Zattini, a neanche 24 ore dalla festa di piazza Saffi che l'ha visto protagonista per la riconferma nella carica di primo cittadino.

Sindaco Zattini, come ha festeggiato ieri sera la vittoria? Ha fatto le ore piccole dopo i festeggiamenti in Comune?

“No, dopo aver festeggiato in Comune mi sono reso conto che non avevo mangiato e siamo andati a mangiare una pizza in piazza Saffi con mia moglie e la mia famiglia. Poi sono andato a letto. Questa mattina poi, riposo assoluto, senza telefono e senza analisi del voto. Ho fatto il 'vagabondo'”

Ha avuto qualche brivido ieri, l'ultimo è stata la soglia del ballottaggio evitata per neanche trecento voti.

“Il brivido l'ho avuto fin dalla mezzanotte di domenica, fin dai primi dati delle Europee, anche se sono dati diversi dalle comunali una traccia la danno. Da allora non abbiamo avuto un momento di tranquillità, ma tanta ansia di capire cosa sarebbe successo nelle urne per le Amministrative. Onestamente non mi aspettavo in quel momento un risultato del genere, eravamo indietro di migliaia di voti. C'è stato poi un travaso imponente di voti, neanche semplice da spiegare. Molte persone hanno fatto un voto completamente diverso da una scheda all'altra. Mi dà tanta consapevolezza che la gente ha capito cosa abbiamo fatto e le difficoltà che abbiamo incontrato”.

Alle Europee, una tornata elettorale con voto proporzionale, Forlì si è mostrata una città più orientata a sinistra.

“E' sempre stato così. Non ho mai detto che Forlì è una città di centrodestra. Forlì ha una sensibilità e un elettorato di sinistra. E' un dato storico. Questo mi fa davvero ringraziare la città, dato che nel mio caso per due volte a fila i forlivesi hanno scelto una linea politica che non è quella della maggioranza storica della città”.

In campagna elettorale ha sempre detto di non mettere neanche tra le ipotesi il ballottaggio. Era realmente così? Felice di averlo scansato?

“Fino a tre giorni fa avrei pensato di vincere con un margine decisamente maggiore. Mi ha sorpreso la vitalità e la forza del Partito Democratico, che ha sorpreso anche loro a sentire i loro commenti. Ma prima delle aperture dei seggi ero convinto di vincere con un margine più confortevole. Ieri mattina, invece, era molto lontana l'idea di vincere al primo turno, o addirittura di vincere. Abbiamo avuto una bella sorpresa quando abbiamo vinto ed evitato il ballottaggio. Però per tutto lo spoglio di lunedì non c'è stato un momento che il centrosinistra aveva un dato superiore al nostro”.

La prossima amministrazione sarà in linea di continuità con quella precedente o ci saranno forti innesti?

“Sicuramente si terrà conto dei dati elettorali all'interno della coalizione. E' scontato. Non abbiamo ancora neanche lontanamente affrontato il tema. Il primo adempimento è tra una ventina di giorni, la convocazione del consiglio comunale, con il primo atto politico che è la nomina del presidente del Consiglio, che dobbiamo ancora vedere. Dopo la fatica e lo stress della campagna elettorale per questa settimana andremo a scartamento ridotto. Ci sono alcune pratiche urgenti in Comune, tecniche e non politiche, ma tranne queste incombenze ho bisogno di rifiatare. Non mi metto per ora questa dialettica, corretta ma faticosa. Per questa settimana la politica la teniamo a riposo”.

Per la giunta che tempi vi siete dati?

“Non ci siamo dati tempi, il prima possibile. Come sempre spero di trovare al tavolo persone ragionevoli che antepongano la competenza all'appartenenza. Tra persone perbene e di buon senso si trova sempre la quadra”.