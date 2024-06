Elezioni, le dirette Facebook di ForlìToday con i candidati: appuntamento martedì con Rinaldini

A meno di una settimana dal voto per la scelta del futuro sindaco di Forlì, continuano le interviste di ForlìToday ai candidati. E' il turno, questa volta, di Graziano Rinaldini, che è ospite della redazione di ForlìToday martedì 4 giugno alle 12. Lo intervisteremo in diretta Facebook, sentendo le proposte, le idee e i progetti per la città. Sono quattro i pretendenti alla poltrona di primo cittadino: Gian Luca Zattini, candidato di centrodestra, Graziano Rinaldini, candidato di centrosinistra, Vito Botticella del Partito Comunista Italiano e Maria Ileana Acqua della lista 'Contiamoci'. Dopo aver intervistato Acqua, sentiremo gli altri candidati mercoledì e giovedì. Appuntamento con Rinaldini alle 12 di martedì sulla pagina Facebook di ForlìToday. Intervenite numerosi con i vostri commenti.

