Elezioni, Italia Viva apre una propria sede in centro: "Incontrare i cittadini"

Italia Viva Forlì apre al pubblico la propria sede, che fungerà anche da ufficio elettorale. In attesa dell'inaugurazione ufficiale, lo spazio di corso Garibaldi 63 sarà sin da subito a disposizione degli attivisti, militanti e di coloro che guardano con curiosità e interesse al progetto del terzo polo, l'alleanza liberal-democratica costituta da IV assieme ad Azione di Carlo Calenda e a tante altre forze, tra cui repubblicani e lista civica nazionale di Pizzarotti. "La sede non avrà solo lo scopo di ospitare riunioni e attività interne al partito, ma vuole trasformarsi in un punto di riferimento e ascolto aperto a tutti. Con particolare riferimento alla città e al territorio circostante", spiega una nota. Lo spazio sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 e sabato mattina sempre dalle 10 alle 12.