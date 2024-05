Elezioni, Jader Dardi presenta la squadra di "Viviamo Modigliana": "Non siamo qui per fare la guerra, ma per confrontarci"

"Ci candidiamo e vogliamo confrontare con le altre forze politiche e candidati. Non siamo qui per fare la guerra, ma a discutere e confrontarci". Presentazione ufficiale mercoledì sera per la lista "Viviamo Modigliana" a sostegno del candidato sindaco Jader Dardi. Dal primo cittadino "un ringraziamento a tutti i consiglieri che ci hanno accompagnato in questi cinque anni di mandato ormai in conclusione e a tutti i candidati che hanno scelto di mettersi in gioco per questa mandata elettorale". La presentazione, spiega Dardi, "è stato un primo momento di incontro per condividere con voi i progetti e le proposte della lista Viviamo Modigliana". I candidati sono Barbara Baldoni, Donato Berardi, Valerio Ciani, Massimo Gasperini, Alice Lancioli, Marta Marchi, Giorgio Maretti, Luca Nati, Maria Grazia Rivolta, Enrico Robbia, Sabrina Samorì e Giuseppe Travaglini.

Dardi ha esordito con un grazie rivolto a tutti i presenti: "Non è mai facile presentarsi a giudizio dei cittadini - le parole del primo cittadino uscente e candidato al bis -. Ringrazio chi ha fatto parte del mandato amministrativo che si sta per concludere e chi ha deciso di candidarsi per questa nuova esperienza. All'inizio del mandato ho trovato una macchina parcheggiata senza ruote, una struttura faticosa e non rodata. Poi dopo l'insediamente è arrivato il covid che ci ha bloccato per due anni e mezzo, poi subito dopo un terremoto a livello locale, con l’arresto dell'ex dirigente dei lavori pubblici, un fatto gravissimo all'interno di una pubblica amministrazione. E poi è arrivata l'alluvione, una cosa a cui nessuno di noi era preparato e che ci ha lasciato un segno pesante, con 6.900 frane e 800 intersezione con le strade. Tutta la rete stradale è stata coinvolta, ma anche infrastrutture".

