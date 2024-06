Elezioni, Kevin Bravi (Forlì Cambia) chiude la campagna elettorale con Zattini: "Incontrate migliaia di persone, ci siamo letteralmente messi in ascolto della città"

Oltre duecento persone hanno preso parte nel corso della serata di mercoledì all'aperitivo conclusivo della campagna dell’imprenditore candidato al Consiglio comunale di Forlì de "La Civica - Forlì Cambia", Kevin Bravi a sostegno del sindaco uscente e candidato al bis Gian Luca Zattini, presente all'evento. Bravi ha voluto ringraziare i suoi sostenitori che l'hanno accompagnato fin qui, ma anche caricare al massimo l'impegno di ciascuno di loro per gli ultimi giorni di campagna. "In questi quattro mesi con i nostri eventi abbiamo coinvolto più di 800 persone, abbiamo visitato svariate decine di attività, incontrato oltre un migliaio di cittadini - ha detto Bravi al microfono -. Ci siamo letteralmente messi in ascolto della città".

"Con un gruppo di 20 giovani imprenditori e professionisti di tutti i settori, che hanno tolto tempo alle loro famiglie e alle loro attività per dedicarlo alla propria comunità - ha raccontato - 4 mesi fa ormai abbiamo iniziato un percorso nel quale abbiamo voluto prima di tutto rappresentare, comunicare e trasmettere quel metodo di lavoro che vorrei mettere al servizio delle istituzioni dal 10 giugno".

“Non ho mai avuto tessere di partito e mi sono sempre relazionato con tutti allo stesso modo, a prescindere che fossero di destra, di centro o di sinistra - ha rimarcato Bravi - ho sempre guardato alla concretezza e alla serietà delle persone. Il mio ruolo di imprenditore e di rappresentante territoriale di Confindustria me lo ha sempre imposto ed è il mio stile di vita e di lavoro. Gian Luca Zattini e Paola Casara sono due persone serie, oneste e pragmatiche che hanno fatto un lavoro eccezionale per la città, anche e soprattutto nelle ore più drammatiche: per questo ho accettato il loro invito a candidarmi nella Civica".

Ha poi preso la parola il sindaco Zattini: "L'entusiasmo e la passione della squadra sarà il cuore dei prossimi 5 anni - ha detto -. Sono stato e continuerò ad essere il sindaco di tutti, perché è l’unico modo che conosco per interpretare il ruolo di sindaco". "Un amministratore deve iniettare fiducia - ha aggiunto -: la cosa peggiore che un uomo pubblico può fare è rompere quello spirito di comunità che è alla base della nostra vita, quell’alleanza naturale e sacra tra cittadini e istituzioni che contraddistingue l’essenza del nostro essere forlivesi e romagnoli".