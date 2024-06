Elezioni, l'appello di Milad Basir (AVS): "Partecipiamo al voto per rafforzare i diritti di tutti i cittadini"

"Partecipiamo al voto per rafforzare i diritti di tutti i cittadini, garantendo solidarietà ed equità sociale alle fasce più deboli della popolazione. In Europa, sarà fondamentale eleggere rappresentanti che difendano le ragioni della pace e dell'accoglienza". E' l'appello al voto che il candidato indipendente di "Alleanza Verdi e Sinistra" (AVS) a sostegno del candidato sindaco Graziano Rinaldini, Milad Basir, ha rivolto alla cittadinanza in vista delle elezioni amministrative ed europee che si terranno questo fine settimana.

"Vogliamo sostenere un nuovo modello d'integrazione dei cittadini migranti, - ha assicurato Basir – migliorando il sistema di accoglienza per renderlo più efficace e attento alle esigenze di lavoratori migranti e imprese italiane. Alle elezioni europee, infatti, sosterrò Mimmo Lucano per la sua storia. Da umile amministratore italiano è stato capace di creare un modello d'accoglienza premiato e studiato in tutta Europa. Ritengo che Mimmo sia un grande esempio di umanità perché ha avuto il coraggio di sfidare la malavita a volto scoperto". Nei giorni scorsi, tra l'altro, Basir è stato impegnato in prima persona nell'affissione dei manifesti elettorali. Oltre ai manifesti per le elezioni amministrative, Basir ha affisso anche i manifesti del candidato alle elezioni europee di Alleanza Verdi e Sinistra, Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace. "Per la prima volta, ho effettuato il classico attacchinaggio di manifesti in tutto il comprensorio forlivese – ha spiegato Basir – E' stata un'esperienza nuova, dal preparare la colla fino all'individuazione degli spazi riservati ad Alleanza Verdi e Sinistra. Si tratta di un vero e proprio rituale, faticoso ma molto utile e formativo perché i partiti sono il sale della democrazia. Con molto piacere ho scoperto che anche altri candidati e esponenti della cultura si sono cimentati in questa attività".

L'appello a partecipare alle elezioni è rivolto ai giovani ma anche ai nuovi cittadini che possono esercitare questo diritto previsto dalla Costituzione per essere soggetti attivi nella vita pubblica della nostra comunità. "A Forli mancano spazi aggregativi e di ritrovo per i giovani – ha specificato Basir -. Nella nostra città ci sono già oltre 7000 studenti universitari, molti sono studenti fuori sede che hanno necessità di spazi, di servizi, di politiche abitative durante il periodo di studio. La nostra proposta politica ha l'obiettivo di rendere Forlì una città attrattiva non solo per la qualità dell'offerta formativa ma anche per gli sbocchi post universitari, affinchè gli studenti possano stabilirsi qui dopo gli studi. Se gli elettori ci daranno la loro fiducia nelle urne, lavoreremo affinchè Forli cresca non solo economicamente ma anche socialmente e culturalmente".

A pochi giorni da un anniversario storico del conflitto israelo-palestinese, Milad Basir, giornalista di origine palestinese, chiede un voto per la pace: "Ricordo bene la famosa 'Guerra dei sei giorni', - conclude Basir - scatenata il 5 giugno del 1967 dall'esercito iscraeliano, che terminò con l'occupazione della Cisgiordania, Gaza, Golan siriano e parte del Sinai. Ero un bambino ma, dopo 57 anni, non riesco ancora a liberarmi dalle immagini di quella brutale guerra che sono ancora vive e fanno parte della mia infanzia. A distanza di così tanti anni, il popolo palestinese continua a lottare e resistere. Ringrazio tutti gli italiani solidali con la causa palestinese, sperando si possa presto arrivare a un cessate il fuoco e al riconoscimento dello Stato di Palestina da parte del governo italiano, tenendo presente che lo hanno riconosciuto già 146 Stati su 193 paesi dell'Onu".