Elezioni, l'esperienza dell'agrotecnico Massimo Scozzoli per Forza Italia: "Mi riconosco nei valori fondanti liberali del partito"

Tra i candidati al Consiglio comunale per Forza Italia c'è anche l'agrotecnico Massimo Scozzoli, 61 anni, sposato e con una figlia. "In un mondo dove l’agricoltura e la frutticoltura sono aspetti fondamentali e importanti dell’economia contemporanea e dell’alimentazione umana, un agrotecnico esperto del settore come Scozzoli va a riempire quello spazio che nella nostra lista proprio ci voleva”, sostengono il coordinatore cittadino Joseph Catalano, l’assessore e capolista Giuseppe Petetta e la deputata e presidente del coordinamento regionale dell’Emilia Romagna di Forza Italia, Rosaria Tassinari.

"Dopo il diploma di perito agrotecnico nel 1982, la mia attività si è incentrata sull’agricoltura e la frutticoltura, partecipando in maniera attiva alla creazione e alla nascita dell’Albo professionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati - esordisce Scozzoli -. Così nel corso degli anni ho acquistato buone capacità relazionali tramite il contatto con produttori italiani ed esteri, nell’ambito del commercio di prodotti ortofrutticoli e per gli incarichi sociali ricoperti, fra cui vicepresidente e consigliere del Collegio interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Forlì-Rimini".

"Ho ricoperto il ruolo di presidente di sezione della Federazione Coltivatori Diretti, oltre ad essere stato nominato commissario straordinario presso la Consulta regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati dell’Emilia Romagna - prosegue -. Inoltre, sono stato membro del Consiglio di amministrazione del Consorzio di difesa dei produttori agricoli (Codipra) di Forlì-Cesena, vicepresidente del Consorzio di Bonifica della Romagna. E attualmente ricopro l'incarico di presidente presso Consorzio Ortofrutticolo di Romagna e Cor, società cooperativa agricola. Ho sempre svolto tutta questa attività, rispettando il motto ‘ogni tanto la parola anche agli agricoli... quelli veri però, non quelli di carta’, perché l’esperienza, è il caso di dirlo, me la sono fatta nel campo”.

Aggiunge il neocandidato: “Ricordo anche il mio passato come sportivo a Forlì, dove ho praticato calcio a livello locale e, come pallavolista, militando in Serie B nella squadra Barcia Volley di Forlì”. Conclude Scozzoli: “Ho deciso di candidarsi con Forza Italia, perché mi riconosco nei valori fondanti liberali e democratici del partito, senza così cadere negli eccessi che tante altre forze politiche presenti nel panorama nazionale e locale hanno come loro tratto di distinzione. Queste caratteristiche di Forza Italia sono fondamentali per amministrare bene una città come Forlì”.