Elezioni, l'operatrice socio sanitaria Lucia Fuochi si candida con FdI: "M'impegnerò per l'abbattimento delle barriere architettoniche"

"Continuare nel percorso avviato dall’Amministrazione Zattini per abbattere le barriere architettoniche e rendere Forlì sempre più accessibile ai disabili, e lavorare per affiancare i caregiver familiari con i servizi offerti dagli operatori sociosanitari e socioassistenziali". Sono questi alcuni degli obiettivi che hanno spinto Lucia Fuochi, fiorentina di nascita e da 25 anni residente a Forlì, a candidarsi con Fratelli d’Italia alle prossime elezioni amministrative dell’8-9 giugno, a sostegno della riconferma del sindaco Gian Luca Zattini. Diplomata dirigente di Comunità, diploma di Operatore Socio Sanitario Specializzato in assistenza sanitaria, e iscritta all’università di Scienze e Tecniche Psicologiche, Fuochi lavora come operatrice sociosanitaria all’Ausl Romagna da oltre 20 anni e oggi è impegnata nella Unità Operativa di Radiologia.

“Ho un bagaglio d’esperienza in campo sanitario e assistenziale che vorrei mettere a disposizione dei forlivesi - dichiara - Seguo Fratelli d’Italia sin dalla sua nascita e apprezzo sempre di più la determinazione, la coerenza e i risultati ottenuti da Giorgia Meloni e dal Governo. Grazie agli amici Emanuela Bassi, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, alla nostra deputata e presidente provinciale Alice Buonguerrieri e al coordinatore comunale di FdI Vincenzo Bongiorno, mi sono resa disponibile alla candidatura e con piacere presiedo il Circolo Atreju a Forlì. Un ruolo che esercito con passione per radicare sempre più il partito sul territorio: stiamo affrontando una campagna elettorale tra la gente, come è il nostro stile, e mettendo al centro i temi più importanti per le persone. Questo sia per le elezioni amministrative che per le europee, dove il nostro sostegno compatto va al candidato Stefano Cavedagna”.

L’impegno diretto nella lista di Fratelli d’Italia è una nuova sfida per Lucia Fuochi. “Mi candido a Consigliere Comunale nonostante i problemi di mobilità, che mi limitano fisicamente, ma che mi hanno portato a sviluppare una particolare sensibilità per le barriere architettoniche, mi impegnerò perché vengano sempre più abbattute. Il mio impegno sarà rivolto anche a mitigare quel disagio che ogni famiglia caregiver del territorio forlivese vive, sia a livello sanitario che organizzativo - evidenzia la candidata - E’ importante anche informare i caregiver familiari su come collaborare con gli operatori sociosanitari e socioassistenziali al proprio domicilio, sviluppando questo servizio. M’impegnerò in questa campagna elettorale incontrando i cittadini - conclude Fuochi - con lo stesso spirito positivo e operativo che mi anima in tutte le cose che faccio”.

“Passione e generosità sono caratteristiche che contraddistinguono Lucia - commentano Buonguerrieri e Bongiorno - e che i forlivesi che ancora non la conoscono impareranno ad apprezzare in questa campagna elettorale. La sua sensibilità in campo socio-sanitario sarà preziosa per migliorare ancora di più la qualità della vita a Forlì”.