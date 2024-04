Elezioni, la candidata sindaca Monica Fucchi inaugura la sede elettorale di 'Predappio Futura'

Sabato 27 aprile, alle ore 11.30, è in programma l'iniziativa di apertura della sede del comitato elettorale di 'Predappio Futura'. La base operativa della lista civica di centrosinistra guidata dalla candidata Sindaca Monica Fucchi è in viale Matteotti n.11, a Predappio. Ad aprire le porte della sede - che fungerà da punto di ascolto delle istanze del territorio e sede di incontri con cittadini, associazioni, rappresentanze di categorie, imprenditoriali e sindacali - sarà Monica Fucchi affiancata da candidati, sostenitori e rappresentanti delle forze politiche e civiche che appoggiano il progetto Predappio Futura.

"L'incontro offrirà l'occasione per condividere idee e proposte che stanno portando alla definizione del programma di governo del Comune per i prossimi cinque anni e che vede come punti cardine i valori di riferimento: Democrazia, Ambiente, Inclusione. "Dai!" è l'acronimo che diventa anche il motto della lista. La sede elettorale dovrà essere la casa di tutti i cittadini che hanno a cuore il futuro dei paesi e del territorio - afferma Monica Fucchi, che da 24 anni è insegnante nelle scuole primarie di Fiumana e Predappio - Ci piacerebbe mettere a frutto questo luogo e anche il periodo della campagna elettorale per realizzare un confronto aperto con persone, famiglie e organizzazioni, partendo dall'ascolto e dalla partecipazione. Per noi l'inclusione è fondamentale per guardare avanti con più forza, maggior sicurezza e fiducia. La Predappio futura nasce da tutti noi".