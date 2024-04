Elezioni, La Civica Forlì Cambia a sostegno di Zattini: "Boom di nuovi iscritti, tanti i giovani"

Circa 200 nuovi sostenitori, in poche settimane, hanno scelto di sostenere La Civica Forlì Cambia che alle prossime elezioni appoggia la candidatura del sindaco Gian Luca Zattini. Numeri che dimostrano un crescente sostegno tra i cittadini, specialmente fra i giovani. A conferma dell’interesse dei forlivesi, è stata l’elevata adesione alla cena che si è tenuta mercoledì scorso al Grand Hotel di Forlì a Vecchiazzano, quando sono intervenute 180 persone. “In pochi giorni - spiega Paola Casara, presidente de La Civica Forlì Cambia - abbiamo lanciato la cena, un momento conviviale pensato soprattutto per farci conoscere dai concittadini che non fanno parte del nostro mondo ed occasione per presentare i nostri candidati alle prossime amministrative”.

Il risultato è andato oltre le aspettative e sono stati numerosi i cittadini che si sono resi disponibili come volontari durante la campagna elettorale. Alta la percentuale dei giovani che si sono avvicinati per conoscere meglio il progetto de La Civica Forlì Cambia. Non è un caso dal momento che le giovani generazioni sono sempre state al centro del disegno politico della lista civica e della Giunta Zattini in questi ultimi 5 anni di mandato. I giovani sono pronti ad assumersi un ruolo attivo nel plasmare il futuro di Forlì e la loro partecipazione apporta idee fresche e innovative. Il successo della Civica Forlì Cambia è il risultato di un impegno costante nel coinvolgere attivamente i cittadini nel processo politico e nel promuovere una cultura di partecipazione e trasparenza. La Civica Forlì Cambia è determinata a continuare su questa strada, ascoltando le voci di tutti i forlivesi per lavorare insieme per un futuro migliore per tutti. A chiudere la serata è stato l'intervento del sindaco, Gian Luca Zattini, con un intenso e coinvolgente intervento in cui ha ripercorso i 5 anni di mandato e tracciato i cardini del progetto politico su cui ruoterà la prossima legislatura.