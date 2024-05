Elezioni, la deputata Tassinari incontra la sindaca di Galeata Francesca Pondini

Nel corso del suo impegno elettorale di dialogo e confronto con gli amministratori locali, Rosaria Tassinari deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna ha incontrato Francesca Pondini, sindaca di Galeata. “Per noi è molto importante avere qui Rosaria oggi – ha detto Francesca Pondini – perché è una persona competente e capace che si è messa a disposizione per aiutare la nostra comunità anche cercando fondi e finanziamenti statali che sarebbero importanti per mettere in atto il nostro programma a favore dei cittadini”.

“Credo molto nel collegamento tra le varie istituzioni – spiega Rosaria Tassinari – il mio impegno politico è iniziato proprio dal mio comune e l’aver ricoperto per 10 anni la carica di sindaco mi ha insegnato quanto è importante essere concreti quando si lavora per dare risposte ai cittadini. La forza del nostro paese e del nostro territorio è una classe di amministratori, giovani, preparati ed entusiasti che mettono tutte le loro energie a servizio del bene pubblico e per questo è importante che chi rappresenta le istituzioni sia in costante contatto con loro”.