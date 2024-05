Elezioni, la Forlì del futuro secondo Cristina Tassinari (FdI): "Un volo per Roma per essere in contatto con tutto il mondo"

Cristina Tassinari, giornalista Rai e candidata per Fratelli d’Italia nelle imminenti elezioni comunali, interviene sulla Forli del futuro e quali sono i temi al centro della sua campagna elettorale. “Credo che Forlì abbia tutte le caratteristiche per rappresentare una città di medie dimensioni con una forte attrattività turistica che ben si può coniugare con la qualità della vita ed ambientale dei cittadini“, afferma la candidata.

"Credo sia importante aver una visione chiara di ciò che si vuole portar avanti senza metter troppa carne al fuoco col rischio poi di non concludere nulla - afferma -. Ritengo che negli ultimi 5 anni con la giunta capitanata dal nostro sindaco Zattini si sia già aperta questa strada per la città, ma che con le gravi emergenze che son sopravvenute non sia stato possibile portarle a compimento, personalmente credo che nei prossimi 5 anni si possano vedere degli ottimi risultati che porteranno Forlì ad essere una città attrattiva sia dal punto di vista turistica che per la vivibilità di noi cittadini. In questo senso credo sia importantissimo impegnarsi per il benessere ambientale della nostra città e quindi anche della nostra salute, riducendo le emissione degli inceneritori con l’obiettivo in prospettiva di eliminarli, dando sempre più spazio al sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta, implementando così l’economia circolare ed il riciclo".

"Altro tema che riguarda il benessere psicofisico di ognuno di noi è il benessere dei nostri amici a 4 zampe affinché Forlì possa divenire citta’ Pet Friendly, con azioni che vanno da sostegni economici alle associazioni di volontariato che si occupano della gestione dei rifugi, incentivando le adozioni dai canili, gattili e rifugi fino a implementare sempre più progetti di Pet Therapy integrati presso strutture per anziani ed ospedali, solo per citarne alcuni", aggiunge.

"Infine non meno importante, incrementare l'apertura della nostra città al turismo e alla cultura, in primis valorizzare ciò che abbiamo, ovvero riuscire a far lavorare a pieno regime l’aeroporto di Forlì aumentando il traffico aereo, puntando anche su un volo con Roma, fondamentale poiché ci permetterebbe di essere in contatto con tutto il mondo. Non dimentichiamoci poi che in queste elezioni abbiamo un'altra grande opportunità di farci rappresentare in Europa sostenendo un romagnolo doc come Stefano Cavedagna", conclude.