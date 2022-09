Elezioni, la lettera di Rosaria Tassinari ai giovani: "Voglio rendere più serena, sicura e vivibile la vostra vita"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Cari giovani, vi chiederete sicuramente: perché dovremmo andare a votare il 25 settembre prossimo? La mia risposta è che, se sarò eletta, cercherò di trasformare in leggi provvedimenti per rendere più serena, sicura e vivibile la vostra vita. Alcuni esempi? So che molti di voi al primo approccio con il mondo del lavoro diventeranno apprendisti, praticanti o lavoratori a tempo determinato.

Noi vogliamo garantirvi uno stipendio minimo di 1000 euro per aiutarvi ad essere liberi e indipendenti sin da subito. Un’altra grave mancanza del nostro Paese è l’assenza di un supporto concreto all’imprenditoria giovanile e per questo proponiamo supporti e incentivi alla creazione di start up tecnologiche e/o sociali, anche attraverso strumenti di finanza innovativa. Siamo un popolo di inventori, di creativi, tutte doti che danno il loro massimo frutto tra i 20 e i 30 anni, per questo è fondamentale investire su di voi e spronarvi a rendere il mondo un posto migliore a partire da questa età. Vogliamo consentirvi l’accesso a mutui e prestiti agevolati, aumentando anche gli incentivi già previsti da leggi e provvedimenti in atto e abbassando le tasse per voi giovani e per il vostro datore di lavoro.

Ora fermatevi un attimo a riflettere su questo pensiero di Umberto Galimberti: “I giovani sono attivi quando con la speranza vanno verso il tempo e non quando con l'attesa aspettano che il tempo venga verso di loro.” Grazie dell’attenzione, augurandovi di realizzarvi a livello personale e nella società.

Rosaria Tassinari Candidata alla Camera dei deputati per Forza Italia