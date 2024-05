Elezioni, la sanità al centro di un confronto pubblico di Rinnoviamo: "Le nostre proposte per migliorare i servizi assistenziali"

Il circolo Asyoli di Corso Garibaldi ha ospitato mercoledì l'incontro pubblico promosso dalla Lista “RinnoviAmo Forlì” dal titolo "L'assistenza territoriale: il ruolo del Comune per il miglioramento dei servizi”. "Il tema della sanità, infatti, sta particolarmente a cuore alla comunità forlivese e ha destato particolare interesse fra i partecipanti, tra cui dirigenti e operatori sanitari e sociali, dirigenti sindacali, rappresentanti di associazioni di volontariato e cittadini", spiegano dalla lista civica. Ha aperto i lavori Michele Fiumi, coordinatore e portavoce di RinnoviAmo Forlì, seguito da Fosco Foglietta, ex direttore generale Ausl e collaboratore di RinnoviAmo Forlì, che ha affrontato il tema della sanità emiliano-romagnola evidenziandone "qualità ed efficienza alla luce dai dati Agenas e del Ministero della Salute, con ciò rispondendo in termini oggettivamente inoppugnabili alle mistificazioni espresse qualche mese fa dalla deputata Alice Buonguerrieri in occasione di un convegno di Fratelli d'Italia".

Di seguito sono intervenuti Silvia Mambelli, ex direttrice Professioni Sanitarie Ausl Romagna e candidata consigliera nella lista RinnoviAmo Forlì, Giuliana Battistini, ex assistente sociale e Andrea Avanzolini, medico chirurgo ospedaliero e candidato consigliere di RinnoviAmo Forlì. Mambelli ha trattato il tema dell’accesso ai servizi assistenziali, focalizzandosi sul programma per il miglioramento della qualità dell’assistenza presentato nella proposta elettorale di lista. In particolare si è sottolineata "la necessità di una stretta interazione istituzionale tra Comune e Distretto socio-sanitario, entrambi richiamati a un ruolo di responsabilità nel miglioramento dei servizi socio-sanitari sul territorio e nel far fronte al notevole incremento dei bisogni dei cittadini, con particolare riferimento alle persone anziane e con patologie cronico-degenerative. Esempi tangibili di quanto esposto si trovano certamente nella realizzazione della Casa di Comunità, attesa peraltro da anni, nel potenziamento dell’assistenza domiciliare, nella implementazione della telemedicina nonché nello sviluppo dei processi dell’integrazione socio-sanitaria". Battistini ha affrontato il tema dei servizi sociali comunali evidenziandone "luci e ombre con particolare riferimento alla figura dell’operatore socio-sanitario di quartiere e dell’assistente sociale e sottolineando la necessità della loro integrazione con i professionisti dell’assistenza domiciliare di tipo sanitario".

Avanzolini ha posto al centro del proprio intervento il tema del miglioramento della qualità della vita delle persone fragili, "persone queste colpite da limitazioni conseguenti a cause di natura sia psico-fisica che sociale. Nel programma di lista sono inserite molteplici proposte volte a generare una rete di aiuti e di supporti che contrastino gli effetti negativi di tale fragilità. Alcuni esempi sono rappresentati da alfabetizzazione e implementazione digitale, co-housing, mobilità assistita, maggiore accessibilità ai servizi sanitari, sociosanitari e sociali, smart city, maggiore sicurezza, volontariato familiare e di prossimità. Tutti questi aspetti, per quanto multiformi e trasversali, hanno in comune la ricerca di una risposta globale alla fragilità e alla disabilità". Al termine degli interventi è seguito un dibattito a conclusione del quale il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Graziano Rinaldini, presente per l’intera durata dell’evento, ha concluso i lavori ringraziando la lista "per l’impegno profuso".