Elezioni,la senatrice Ilaria Cucchi a Forlì per parlare di Ilaria Salis

Venerdì alle 15 al mercato coperto di piazza Cavour a Forlì si terrà un incontro aperto al pubblico con Ilaria Cucchi. Si parlerà di Ilaria Salis, che ha ottenuto gli arresti domiciliari in un appartamento di Budapest, dopo più di 15 mesi di carcere in Ungheria, accusata di aggressione nei confronti di tre militanti neonazisti. Oltre alla senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi, per un approfondiremo sul tema della giustizia e dei diritti ci saranno Carlo Sorgi, ex magistrato, e Maria Giorgini, segretaria generale CGIL Forlì-Cesena. Interverrà all'evento il candidato Sindaco Graziano Rinaldini.