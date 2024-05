Elezioni, Lasaponara e Rossi: "Bus gratuiti per giovani, universitari e anziani. Più corse serali"

“Dal 2020 i mezzi pubblici del Lussemburgo sono gratuiti. Una scelta, condivisa da altre città europee, che mira a ridurre il traffico stradale e dunque l'inquinamento, razionalizzando il sistema dei trasporti. Riteniamo che il modello di una mobilità urbana sostenibile e di un servizio di trasporto pubblico locale gratuito per alcune categorie – come giovani, studenti universitari e anziani – si possa sperimentare anche a Forlì e in tutta la Romagna, anche sviluppando un modello integrato tra i vari mezzi di trasporto, pensando magari ad un unico biglietto per le tratte più utilizzate”: a lanciare la proposta sono l’assessore Barbara Rossi e il consigliere Francesco Lasaponara, Centrodestra per Forlì e candidati come indipendenti nella lista della Lega alle elezioni amministrative del prossimo 8 e 9 giugno.

“C'è la necessità inoltre, parlando sempre di trasporto pubblico locale, di attivare un servizio di corse serali e notturne. Non è più accettabile che oltre le 20.30 non sia disponibile una rete di collegamenti urbani. Un servizio, invece, sempre più richiesto dagli studenti universitari. Per avere un'idea: il campus di Forlì annovera in totale 6.800 studenti, centinaia provenienti da fuori regione. Molti senza mezzi di trasporto propri. Impossibilitati a ,muoversi da una parte all'altra della città. Si spiega anche così quella che qualcuno chiama la “desertificazione” del centro storico”: aggiungono ancora Barbara Rossi e Francesco Lasaponara.

“Sono molteplici gli esempi di mezzi pubblici gratuiti i per tutti i residenti. Pensiamo a Montpellier, nel sud della Francia. Ma anche a Tallin, capitale dell’Estonia, dove i mezzi pubblici sono gratis dal 2013 per tutti i suoi 420 mila residenti. Sempre più città europee introducono misure simili. E il sistema adottato è modulare. Variabile. Si passa dalle corse gratuite in autobus il sabato e la domenica, alla gratuità dei treni locali e media percorrenza per residenti e turisti. E il tema di questa forma di incentivi come leva per rilanciare il turismo non è cosa da poco”: affermano i candidati Barbara Rossi e Francesco Lasaponara.

I due consiglieri comunali di Centrodestra per Forlì candidati come indipendenti nella lista della Lega invitano i manager di Start Romagna a prendere in seria considerazione la proposta e ragionano anche sulla possibilità – per la prossima amministrazione comunale di Forlì e le altre città del comprensorio romagnolo – avviare un tavolo di studio e di progetto con l'assessorato regionale ai trasporti per trasformare in fatti concreti le idee. “L'idea del trasporto pubblico gratuito è praticabile, fattibile, semplicemente muovendo le 'poste di bilancio' degli enti locali. Un'idea innovativa e che moltiplicherebbe i vantaggi per i cittadini e l'ambiente, rendendo anche l'economia dei territori più virtuosa e attrattiva”: concludono Barbara Rossi e Francesco Lasaponara.

...