Elezioni, Lasaponara (Lega): "La sinistra nega mezzi pubblici gratuiti alle Forze armate"

“La Regione Emilia Romagna ha negato la gratuità dell'utilizzo dei mezzi pubblici al personale dell'Esercito Italiano, a differenza di quanto è concesso da altre Regioni come per esempio in Lombardia, Piemonte, Lazio, Abruzzo e Sicilia. A mio parere si tratta di una grave discriminazione. Tanto più grave perché espressione di una giunta regionale di sinistra e presieduta da un esponente del Pd come Stefano Bonaccini che a parole mette la lotta alle discriminazioni al primo posto della sua agenda politica". A muovere la considerazione è Francesco Lasaponara, ufficiale dell’Esercito, consigliere comunale uscente di Centrodestra per Forlì e candidato indipendente nella lista della Lega alle elezioni dell'8 e 9 giugno prossimi.

Il consigliere ravvisa “una mancanza di riconoscenza nei confronti di una Forza Armata che – come hanno evidenziato i sindacati di categoria dell'Esercito - non ha mai fatto mancare il proprio appoggio nei momenti di crisi, per garantire la sicurezza (come con l'operazione 'Strade Sicure'), o al fianco della popolazione come per gli ultimi interventi per la difesa del territorio, si pensi all'alluvione in Romagna del maggio scorso. E questo è il ringraziamento del governatore uscente Bonaccini - prosegue -. Uscente proprio in senso stretto: prima del suo mandato amministrativo lascia tutto e si candida alle elezioni europee, costringendo la Regione (in caso di elezione) ad un commissariamento”.

"La possibilità di viaggiare gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano per i militari viene correlata, laddove la concessione è in vigore,per motivi di servizio, ovvero per garantire i percorsi da casa a lavoro e viceversa - continua -. La Regione Emilia-Romagna ha bocciato l'ipotesi sostanzialmente per motivi di bilancio delle finanze pubbliche. E questa decisione, allora, così ha deciso Bonaccini, graverà invece sui bilanci familiari del personale in uniforme che ogni giorno è costretto a viaggiare per raggiungere il luogo di lavoro. I militari hanno già delle serie difficoltà a trovare una casa sia per disponibilità sul mercato immobiliare sia per i costi esorbitanti delle unità immobiliari".

"Per non parlare del fatto che negando questo diritto si rinuncia alla *presenza di personale militare, nei mezzi pubblici come sicuro deterrente per chi ha cattive intenzioni, che la questione sicurezza non è al primo posto degli amministratori di sinistra", conclude il candidato indipendenti nella lista della Lega.