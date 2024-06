Elezioni, le dirette Facebook di ForlìToday con i candidati: appuntamento con Vito Botticella

A pochi giorni al voto per la scelta del futuro sindaco di Forlì, si concludono le interviste di ForlìToday ai candidati. Chiudiamo con Vito Botticella del Partito Comunista Italiano, che sarà ospite della redazione di ForlìToday oggi, giovedì, alle 12. Lo intervisteremo in diretta Facebook, sentendo le proposte, le idee e i progetti per la città. Sono quattro i pretendenti alla poltrona di primo cittadino: oltre a Botticella, ci sono Gian Luca Zattini, candidato di centrodestra, Graziano Rinaldini, candidato di centrosinistra, e Maria Ileana Acqua della lista 'Contiamoci'. L'appuntamento sarà in diretta sulla pagina Facebook di ForlìToday. Intervenite numerosi con i vostri commenti e domande che saranno rivolte al candidato sindaco.

