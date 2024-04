Elezioni, le priorità indicate da Confindustria: "Serve un piano per rendere attrattivo il centro storico"

Proposte "per un migliore futuro della comunità romagnola" sono quelle che ha messo nero su bianco Confindustria Romagna in vista della chiamata alle urne del prossimo giugno. Forlì e Cesena, approfondiscono gli industriali, devono "coltivare la propria specificità e valorizzare la propria identità agendo in maniera integrata e coordinata, soprattutto sul piano delle grandi scelte e delle decisioni programmatiche di medio e lungo termine. È in questo modo che il territorio di Forlì-Cesena può collocarsi adeguatamente nella prospettiva della crescita e dello sviluppo di tutta la Romagna. Riconosciamo con piacere che il mandato amministrativo che sta arrivando a scadenza ha registrato una apprezzabile collaborazione tra le due amministrazioni, ancor più in un quinquennio in cui il territorio ha vissuto sfide drammatiche, dalla pandemia alla tragedia dell’alluvione". "L’asse E45-E55, da un mandato all’altro, continua a riproporsi come problema irrisolto e costantemente alle prese con interruzioni, ripristini, manutenzioni e pessime condizioni di percorrenza - viene sottolineato -. Eppure, è una connessione fondamentale nord-sud ed esige un adeguamento sostanziale".

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Fiera

"La questione delle fiere romagnole ha negli ultimi mesi sollevato vivaci dibattiti - prosegue Confindustria Romagna -. In particolare, la ventilata unificazione della Fiera di Forlì con quella di Cesena, che tuttavia soggiace - prima di ogni altra considerazione - agli obblighi della legge Madia e ai vincoli sulle soglie minime di fatturato. Su questo punto vorremmo essere chiari: al di là di ogni comprensibile orgoglio localistico e delle minime ricadute della Fiera di Forlì sul territorio, essa non è oggi all’altezza delle ambizioni, degli obiettivi e dell’immagine che deve possedere il nostro territorio, che ha aziende abituate a competere nel mondo su standard elevatissimi. La nostra idea è che la Fiera di Forlì si unifichi con quella di Cesena e che questo polo si ponga in sinergia e complementarità con la Fiera di Rimini, un’infrastruttura competitiva e di grande qualità che deve essere la fiera di riferimento della Romagna".

Aeroporto

"A Forlì è nel tempo cresciuta, fino ad avere una vocazione nazionale ed internazionale, una forte competenza nel settore aerospaziale che riguarda il know how, le aziende, le scuole e la formazione, i servizi. L’aeroporto è un’infrastruttura strategica che potrà giocare un ruolo importante grazie ad un profilo di specializzazione unico e fortemente competitivo nell’ambito delle nuove tecnologie di volo, della manutenzione, della formazione, del trasporto merci - viene rimarcato -. Le infrastrutture digitali, in particolare la banda ultraveloce, hanno compiuto un salto di qualità, riducendo le zone e le aree industriali non coperte: paradossale che esistano ancora alcune aree dove si pone il problema dell’ultimo miglio, che va risolto in logica di partenariato pubblico-privato con l’avallo dei comuni interessati".

Gestione dell'acqua

"Grandissima rilevanza va data agli investimenti infrastrutturali sulle reti elettriche, da rendere più robuste, flessibili e digitali, al fine di sfruttare appieno la produzione da fonti rinnovabili - proseguono gli industriali -. Terna ha programmato la costruzione di cinque dorsali, tra le quali una adriatica che collegherà

la Puglia, grande produttrice di fotovoltaico, con Forlì, ed occorrerà che le diverse amministrazioni forniscano il massimo supporto a questo tipo di progetti, assolutamente strategici anche nell’ottica della sostenibilità e dell’Agenda 2030. Rispetto alla gestione dell’acqua, va data finalmente attuazione al progetto di un nuovo invaso da 25 milioni di metri cubi, così come al prolungamento della galleria di gronda della diga di Ridracoli fino al torrente Rabbi".

Urbanistica

Capitolo urbanistica: Ci preme sottolineare un aspetto delle norme dell’attuale Poc che ci pare in contraddizione con lo spirito della nuova Legge regionale 24/2017 e del futuro PUG del Comune di Forlì. Ci riferiamo alla zonizzazione E5 quand’essa viene utilizzata in relazione alle fasce di rispetto autostradali. Il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada disciplina al punto 28 l’articolo 18, fissando un limite di inedificabilità, all’interno dei centri urbanizzati, di 30 metri. Tale fascia sarebbe già sufficiente a garantire la realizzazione del raddoppio delle attuali tre corsie, con il mantenimento di una fascia di rispetto di circa 20 metri che sarebbe doppia rispetto a quanto previsto, nei casi più cautelativi, per le altre tipologie di strade (statali, comunali, provinciali). A queste fasce il vecchio Prg, con conferma nell’attuale Poc, ha aggiunto una ulteriore zonizzazione, la E5 appunto, portando a 60 metri il limite di inedificabilità. Se questa esagerata previsione, pur non condivisibile, era tollerabile all’interno di uno strumento urbanistico quale il Prg del 2000 - che ha zonizzato milioni di metri quadri di territorio - ci pare ora assolutamente in contrasto con l’attuale filosofia urbanistica. Infatti, se lo scopo della Legge regionale. e del Pug è sottrarre l’uso del suolo a scopi edificatori, è incoerente con questa impostazione inutilizzare aree già urbanizzate, tra l’altro all’interno del perimetro urbano ed a prevalente destinazione produttiva. Crediamo sia invece coerente con l’attuale filosofia urbanistica valorizzare al meglio le aree già urbanizzate e ci auguriamo quindi che il Pug aggiorni l’attuale previsione del Poc per utilizzare pienamente la loro capacità edificatoria".

Rigenerazione urbana

La rigenerazione urbana, evidenziano da Confindustria, "deve riguardare l’ammodernamento e l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati, ma deve al tempo stesso guardare anche alla vivibilità, alla dimensione sociale e alla sicurezza. Da questo punto di vista, il centro storico di Forlì ha bisogno di un piano dedicato, in modo da fornire un contesto attrattivo per residenti e turisti, all’altezza del prestigio del San Domenico e del richiamo internazionale delle sue mostre. Per quanto riguarda le politiche abitative, esiste un problema acclarato di abitazioni disponibili all’affitto: il territorio corre così il rischio di diventare progressivamente uno spazio eccessivamente chiuso, dove gli studenti faticherebbero ad accedere al campus e le aziende ad ospitare nuovi lavoratori. La creazione di un piano straordinario per la casa che coinvolga tutte le amministrazioni, le imprese, i sindacati, le altre istituzioni del territorio costituisce una priorità assoluta".

Sicurezza del territorio

Dopo l'alluvione, rimarcano gli industriali, "occorre creare le condizioni perché non possa più ripetersi, consapevoli che i cambiamenti climatici rendono sempre più frequenti eventi naturali estremi e fortemente impattanti sui territori ad elevata fragilità. È necessario che la riduzione della fragilità e del rischio idrogeologico divengano priorità assolute. Ragioni storiche e concause che hanno condotto all’alluvione sono state ampiamente dibattute: una stratificazione di scelte urbanistiche, la farraginosità dei processi decisionali relativi alla prevenzione e alla mitigazione del rischio, le lunghissime tempistiche dall’approvazione all’esecuzione delle opere, la sproporzione delle risorse economiche anno dopo anno investite sulla gestione dei disastri rispetto alla prevenzione. La gestione commissariale dell’emergenza post alluvione ha permesso di individuare e finanziare una prima serie di interventi urgenti, consapevoli che la fragilità idrogeologica di parti significative delle aree interne necessita di una vera e propria riprogettazione di insediamenti e collegamenti, e non del semplice ripristino dell’esistente. Riteniamo che, a livello di Piano Strategico della Romagna e a cascata sui territori, debba essere messo a punto un progetto di medio termine per programmare gli interventi straordinari ed ordinari relativi all’identificazione, al monitoraggio e alla gestione delle aree a rischio, alle opere idrauliche e alle difese fluviali, alla manutenzione di foreste e corsi d’acqua".

Altre priorità

Tra le priorità indicate da Confindustria quella di "promuovere modalità innovative di progettazione dei percorsi formativi ed attivare nuovi modelli di alternanza scuola-lavoro e co-progettazione didattica tra scuola, università e impresa. L’esperienza del multi-campus universitario ha segnato la storia del territorio ed è straordinariamente positivo che si introducano novità di grande impatto, da Medicina ad Ingegneria Nautica fino a corsi di laurea professionalizzanti. Il mondo delle imprese ha supportato fortemente questo percorso e continuerà a farlo, nella consapevolezza che si tratta di investimenti decisivi per l’attrattività e la competitività del territorio. Va continuamente favorita la partecipazione di docenti di profilo elevato per qualificare l’offerta formativa e vanno ampliati i servizi per studenti e docenti". Viene rimarcato nel welfare "un punto di forza storico della nostra regione" e "il territorio di Forlì-Cesena sta pienamente in questo quadro e si distingue proprio sul tema delle diseguaglianze. Occorrono oggi politiche pubbliche che valorizzino – anche tramite sgravi ed incentivi – le sinergie tra il welfare pubblico ed il welfare aziendale, in modo da rendere più semplice con lo strumento della contrattazione introdurre servizi e benefici per i lavoratori, le famiglie, la comunità. L’esperienza portata avanti con il Comune di Cesena può rappresentare senz’altro un punto di partenza per un rilancio su temi quali la mobilità, i servizi per l’infanzia, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, il supporto a maternità e paternità, l’ampliamento dell’offerta territoriale di welfare".