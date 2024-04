Elezioni, Leucci (La Civica - Forlì Cambia): "Sostenere i corsi di formazione per defibrillatori nelle società sportive"

"Dal 2017 è in vigore la legge che ha reso obbligatorio la dotazione e l’impiego dei defribrillatori semiautomatici nelle società sportive anche dilettantistiche. Non si tratta solo di una normativa, ma di un fondamentale strumento di prevenzione e gestione delle emergenze.La presenza obbligatoria di personale qualificato, abilitato anche al primo soccorso pediatrico, presuppone però corsi di formazione a pagamento.Come candidato al consiglio comunale intendo quindi impegnarmi a proporre alla prossima amministrazione una presa in carico almeno parziale di tali spese". Questa la proposta di Matteo Leucci, candidato al Consiglio comunale con "La Civica - Forlì Cambia" a sostegno di Gian Luca Zattini. "Questo permetterebbe di aiutare le realtà più piccole e nello stesso tempo aumenterebbe il numero delle persone in grado di ricevere una formazione di qualità, rendendo più sicuri gli impianti sportivi di tutta la città, rendendo questo investimento strategico per la creazione di ambienti sicuri e accoglienti per tutti", conclude.