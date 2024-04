Elezioni, Alleanza Verdi Sinistra presenta i 32 candidati: "Pensare globalmente e agire localmente"

Pacifisti, ecologisti, competenti, appassionati. Con questi quattro termini si presenta la lista Alleanza Verdi e Sinistra che ha presentato i suoi 32 candidati, al parco della Resistenza alla vigilia del 25 aprile. "La scelta del luogo vuole sottolineare l’importanza della data e i valori sui si poggia la Costituzione della nostra Repubblica - spiega Marisa Fabbri, coordinatrice locale Sinistra Italiana -. Come promesso dal momento della presentazione del progetto di Alleanza Verdi Sinistra e Reti Civiche abbiamo lavorato intensamente per aprire la lista a tutti coloro che hanno nel cuore Forlì, ed è nato un gruppo di persone eterogeneo che ha però un obiettivo comune e gli stessi valori".

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

“Inoltre ci sono meno candidati iscritti ai partiti rispetto anche alla lista di Zattini che cerca di definirsi civica - prosegue -. A sostegno della candidatura di Graziano Rinaldini come sindaco, abbiamo deciso di costruire una ampia alleanza di centro-sinistra con l’obiettivo di chiudere definitivamente la brutta esperienza dell’amministrazione di destra a Forlì”. Il motto della lista potrebbe essere la frase ‘pensare globalmente e agire localmente’, visto che Alleanza Verdi e Sinistra si presenteranno con un unico simbolo anche alle europee.

"Il cambiamento che vogliamo rappresentare non è solamente una inversione netta di rotta rispetto all’amministrazione di destra - continua Fabbri -, ma anche in relazioni ad alcuni errori compiuti in passato dai sindaci precedenti come ad esempio l’eccesso di cementificazione che ha deturpato il nostro comune nei confronti dei quali siamo stati i più forti oppositori in entrambi gli schieramenti. Le nostre battaglie prioritarie sono la tutela dell’ambiente e la salute, il benessere sociale, la transizione energetica il contrasto dell’emergenza climatica, la difesa dei diritti e l’opposizione a ogni violenza, la cultura come bene pubblico e il diritto allo studio dal nido all’università”.

La capolista è Diana Scirri, 28enne forlivese, attivista di Fridays for Future. “Mi sono messa in gioco in prima persona non volendo più essere attivista per il bene di Forlì - spiega - perché penso sia arrivato il momento di dare a tutte le persone la possibilità di essere una parte integrante della vita cittadina, facendole sentire protagoniste. Uno dei nostri punti più importanti è il contrasto ai cambiamenti climatici che non è stato portato avanti dalla vecchia amministrazione”.

Tra i candidati c’è anche Maria Grazia Creta, assessora nella giunta Drei. “La disabilità è uno degli aspetti più importanti che vogliamo portare avanti - sottolinea -, perché credo che per una persona sulla sedia a rotelle, sia impossibile girare per le strade senza trovare ostacoli o difficoltà e debba essere ascoltata per farla vivere in un mondo che possa facilitarla. Vorrei anche costituire un centro per le demenze, perché è una emergenza sempre più importante che deve essere affrontata. Infine non posso dimenticare la problematica riguardante gli alberi: quando ero assessora venivano salvati e piantati, mentre ora ci sono aree verdi che non vengono curate”.

A chiudere la presentazione della lista è stato Alessandro Ronchi, nel direttivo provinciale e nazionale di Europa Verde.

“Questa è la lista più bella a cui ho fatto parte – afferma – perché ci sono persone selezionate che vogliono cambiare Forlì seguendo ideali comuni. Mi sono candidato per mio figlio di un anno e mezzo, perché da quando è nato ho cambiato la visione del mondo e credo sia giusto renderlo migliore proprio per chi diventerà adulto tra qualche anno”.

La lista dei candidati

Diana Scirri (capolista), giovane attivista di Fridays for Future, laurea con lode in Conservazione e Restauro, titolare e direttrice tecnica della ditta individuale “Diana Scirri - conservazione e restauro” che opera nel settore dei Beni Culturali. Nel post alluvione ha fatto la volontaria nel fango per giorni, per poi raccogliere l’appello per il recupero dei libri sommersi dell’antica biblioteca del Seminario, presso il quale ha potuto mettere a disposizione la sua esperienza lavorativa. Impegnata anche per la parità di genere e la giustizia sociale. Nata e cresciuta nel centro storico di Forlì, già organizzatrice del Canapa Festival.

Milad Jubran Basir, nato in Palestina, dal 1990 gennaio vive e lavora a Forlì. Laureato in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Bologna, gia' funzionario dell'Unrwa - agenzia della Nazione Unite, a lungo dirigente sindacale e di una associazione di consumatori, membro della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale. Interprete / traduttore e grande conoscitore del mondo dell'immigrazione, giornalista iscritto all'Albo Nazionale dei giornalisti e attualmente dirigente di una Associazione del territorio.

Danilo Derni, è il candidato più giovane con soli 21 anni. Quest’anno si diplomerà come chimico all I.T.T. Marconi e ha deciso di candidarsi per dare voce ai suoi coetanei, dando priorità al rispetto e alle libertà individuali, in un contesto, quello politico, dove troppo spesso i giovani incontrano difficoltà a far sentire e a far ascoltare la loro opinione.

Nabila Hamdaoui è nata nel 1994 in Marocco, arrivata in Italia al sesto mese di nascita. Diplomata all’alberghiero ha fatto la chef per diversi anni, poi ha studiato Economia e Finanza e ha lavorato come segretaria aziendale. Oggi è multi manager store per una azienda elettronica. E’ una donna determinata e ambiziosa, che nella vita ha saputo fare scelte difficili e controcorrente per quella che sono la sua religione e cultura, per raggiungere gran parte dei suoi obiettivi.

Alessandro Tassinari, di 25 anni, già laureato in Lettere Moderne e Magistrale in “Italianistica, culture letterarie europee e scienze linguistiche”, ora di nuovo iscritto alla Laurea Magistrale in Geografia e Processi Territoriali. Volontario di servizio civile, da sempre appassionato di letteratura e poesia è stato premiato in più di 80 concorsi letterari (tra primi posti e menzioni d'onore).

Gaetano Avallone, laureato in scienze biologiche con una tesi in ecologia. Ha collaborato con il laboratorio di ecologia montana di San Vito di Cadore dell'Università di Padova specializzandosi nell' analisi delle acque utilizzando parametri biologici. Già presidente di Legambiente a Forlì, ha insegnato ed è stato eletto per diversi mandati RSU per la FLC, battendomi per la difesa dei diritti dei lavoratori della scuola. E’ stato presidente di "ProteoFareSapere", struttura di formazione della FLC e ha sempre lottato per una scuola pubblica, laica ed inclusiva.

Franco Pardolesi, presidente da 56 anni della squadra amatoriale del Club Forza Forlì, oltre che in campo, protagonista di tante iniziative di beneficenza e di integrazione con i nuovi ospiti della città. E’ stato tra i rifondatori del Forlì Calcio nel 2007 dopo il fallimento della società. Lunga esperienza come tecnico dell’ex genio civile nel settore dei corsi d'acqua, la cui importanza purtroppo è diventata drammaticamente chiara durante l’alluvione del 2023. Giornalista per il Carlino Forlì, ha scritto il libro “Forlì 100, un secolo biancorosso” per raccontare minuziosamente i primi cento anni della lunga storia della squadra.

Carla Grementieri si occupa di ricerca sulla storia delle donne, di fotografia, di poesia e di volontariato. Laureata in Scienze Biologiche ha svolto l'attività di biologa e di docente di matematica e scienze. Ama definirsi femminista, pacifista, antifascista e una viandante per le vie del mondo. Nel 1996 ha presentato “Sguardi d’Oriente”, la sua prima mostra fotografica seguita da “Sguardi di Donna” e altre rassegne. Nel 2004 ha pubblicato la prima opera letteraria “Iris Versari e la Resistenza delle Donne”, vincitrice del premio letterario biennale “Acquacheta”. Il suo saggio “Il Risorgimento delle Donne" è stato pubblicato nel 2011. Nel 2024 ha curato il libro stampato da ANPI “Sono nata Partigiana. Parola di Amalia Geminiani”. Fotografie, articoli, racconti e poesie sono pubblicate su antologie e riviste. È socia fondatrice e presidente dell’associazione di volontariato voceDonna fondata a Castrocaro e Terra del Sole nel 2003 ed è attivista ANPI.

Maria Grazia Creta, già assessora alla legalità, arredo urbano, mobilità ordinaria e affari generali e trasparenza. Laureata in giurisprudenza, abilitata alla professione di avvocato, dipendente regionale, caregiver. Impegnata nell’associazionismo per supportare i bisogni delle persone con forme di demenza. Crede fortemente nel principio “conoscere per deliberare” e vorrebbe un Comune “casa di vetro”, per questo si indegna vedendo l’accesso ai documenti pubblici limitato. Avviò il progetto di digitalizzazione dell’archivio comunale, stoppato dalla giunta Zattini, che avrebbe salvato gran parte dei contenuti oggi persi nel fango. Si è battuta in solitudine contro il piano del commercio del 2017 che ha cementificato Forlì riempiendola di supermercati. Residente nel centro storico dalla nascita, desidera che il Santarelli torni un asilo, una palestra al Campostrino per gli studenti, un circolo per anziani in ogni quartiere, la costruzione di un centro per le demenze in collaborazione con l’Asl di cui la Romagna è carente.

Giovanna Intelisano, nata a Sant'Agata di Militello Messina, diploma superiore di laurea conseguita presso l'Università La Sapienza di Roma, vive a Forlì dal 1979 e lavora come funzionaria amministrativa parastatale. Negli anni ricopre il ruolo di dirigente sindacale, di componente della Commissione Pari Opportunità della Provincia e poi del Comune di Forlì, esperta nella prima Commissione Affari Sociali del Comune di Forlì, responsabile sindacale del servizio handicap e fragilità. E’ testimone delle difficoltà vissute in una delle zone più colpite dall'alluvione, in condizioni di fragilità continua nelle forme possibili le battaglie per i diritti sociali e civili.

Alessandro Ronchi, per lavoro cerca di migliorare la vita delle persone. Laurea in Scienze dell’Informazione e master in Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione presso il Graduate School of Management, funzionario informatico. Ha sviluppato la busta arancione per migliorare l’informazione previdenziale e spiegare anche ai giovani l’importanza di pensare al futuro dopo il lavoro, e il Consulente Digitale delle Pensioni, che ha ottenuto il premio innovazione SMAU nel 2022. In passato consigliere comunale per i Verdi, oggi è membro della direzione nazionale di Europa Verde e portavoce provinciale. Un figlio di un anno e mezzo gli dà una visione del futuro nuova, a misura di bambino e di genitori, per i quali il Comune potrebbe fare molto di più della semplice propaganda.

Andrea Ruscio vive a Forlì da 10 anni, è persona curiosa e aperta, perché dagli incontri e con le persone si cresce. Bisessuale, ateo, ama lo sport e lo Yoga e da sempre si impegna nel sociale. E’ stato rappresentante degli studenti all'Università, e ha collaborato con WWF, I.S.F. e ARCIGAY. Ha partecipato alle lotte per la libertà personale e il diritto all'autodeterminazione dei corpi, per il fine vita. Oggi il suo attivismo è mirato sulla lotta intersezionale per i diritti civili, della Comunità LGBT+, e non solo. Ha prestato il suo impegno ad aiutare le persone colpite dal dramma dell'alluvione. Lavora a Forlì per una multinazionale svedese come Coordinatore di Team, iscritto ANPI e da 8 anni vive con il suo compagno.

Monica Veronica Padurean, nata in Romania, laureata in arti visive, artista e pittrice premiata sia nel paese di nascita sia in Italia. Impegnata nel volontariato, è stata vice presidente della Consulta Comunale dei cittadini stranieri di Forlì. Presidentessa di associazione rumena di Forlì, insegnante presso il liceo artistico e musicale di Forlì, oggi è interpre-traduttrice e mediatrice culturale presso una cooperativa del territorio.

Fabrizio Franceschelli, 64 anni, sposato con due figli. Medico Oculista, lavora presso la clinica Villa Igea Ospedali Privati Forlì. Vanta un passato sportivo di discreto livello nel tennis, dove ha raggiunto la classifica B negli anni 80/90 e a vinto il Campionato Mondiale dei Medici Tennisti over 40 nel 2000.

Francesco Allegrini ha lavorato in Ospedale come Infettivologo con l'incarico di “Alta Professionalità per la Terapia dell'HIV”. Da sempre impegnato nel volontariato: nei Pionieri della CRI, nella LILA (Lega Italiana Lotta all'AIDS) con don Ciotti, nell'Associazione Medici per la prevenzione della guerra nucleare, a Forlì ho fondato l'Associazione Aiuto AIDS ed ho collaborato con l'Ambulatorio della Caritas. Tesserato ANPI e da 41 anni vive con il suo compagno.

Andrea Gulminelli, sposato e invalido civile. Ha lavorato per anni come agente di Polizia provinciale, poi nel Servizio territoriale Agricoltura caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna. Appassionato naturalista in particolare di flora e fauna selvatica, attivista di organizzazioni ambientaliste, attento ai temi inerenti la salute pubblica. Ha un interesse specifico per gli alberi e ha all’attivo come co-autore, alcune pubblicazioni sulla conoscenza e tutela degli alberi monumentali d'Italia. Desidera una Forlì più bella e salutare, ricca di tanti alberi e aree verdi, attrezzata per l’accessibilità e attenta ai bisogni delle persone anziane, deboli e con disabilità.

Luisa Bassi, attivista sindacale, ha condotto battaglie per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori nella sua azienda di appartenenza, praticante buddista, ha una visione del mondo multiculturale.

Giacomo Casadei, 34 anni, è laureato in antropologia e lavora al museo San Domenico. Nato e cresciuto a Forlì constato il degrado della sanità, la cattiva gestione dei flussi di richiedenti asilo e la scarsa considerazione dei diritti dei lavoratori. Auspica una comunità cittadina più equa e un paesaggio più verde.

Debora Guardigli, funzionaria statale laureata in Sociologia Politiche Sociali e Sanitarie. Nella sua professione di contatto giornaliero con il pubblico raccoglie le tante esigenze, necessita, difficoltà della parte più fragile della società. L'impegno a rappresentarle è la motivazione della partecipazione in lista e la ragione di tanti anni di condivisione ideale per una società più equa e solidale.

Claudio Silvestri, 46 anni. Ha lavorato per 14 anni come biologo collaboratore tecnico professionale in ARPAE Struttura Oceanografica Daphne, occupandosi di monitoraggio dell’ecosistema marino costiero e di acque interne. Dal 2019 insegna scienze naturali, chimiche e biologiche nella scuola secondaria di secondo grado. E’ stato educatore scout AGESCI, dal 2019 fa parte attiva di Parents For Future Forlì.

Cristina Mengozzi, laureata in economia e attualmente dirigente in un'importante azienda della grande distribuzione. Coportavoce di Europa Verdì Forlì-Cesena, si presenta come candidata alle elezioni comunali con una forte vocazione ecologista e pacifista. Inoltre, crede fermamente nella cooperazione come chiave per ridurre le disuguaglianze e affrontare le sfide della nostra comunità. Madre di una figlia e un figlio desidera creare un ambiente in cui donne e uomini possano contribuire pienamente alla vita sociale, economica e politica del nostro comune.

Oreste Lugaresi, 64 anni ragioniere, notissimo nell’ambiente sportivo come presidente dell’Inter club è stato responsabile della Gestione di un ufficio di consulenza aziendale e del lavoro. Oggi è pensionato lavoratore presso Ascom Forlì. Crede fortemente nella battaglia per il contrasto all’emergenza climatica, per un mondo migliore da lasciare in eredità ai nostri figli e nipoti

Serena Milletti, infermiera, mamma di tre figli, donna indipendente. E’ una donna come tante, semplice, che si arrabbia per le ingiustizie e sensibilizza i propri figli al rispetto per l'ambiente e al rispetto verso il prossimo. Molto molto femminista, odia la guerra e tutto ciò che è violenza di genere.

Silvia Giardini, docente di scuola superiore e traduttrice professionista, per anni attiva nel mondo dell’associazionismo a favore di ambiente, economia circolare e benessere animale.

Carmen Barasi, pensionata, da sempre a fianco di chi si batte e ha a cuore i temi ambientali. Dedica il suo tempo al volontariato, per supportare chi ha più bisogno.

Giuseppe Pontillo detto Paolo, già consigliere alla Circoscrizione n. 5, specializzato in ambito amministrativo-contabile, oggi in pensione. Volontario in associazioni culturali del territorio.

Giancarlo Giunchi detto Gianni. Libraio da sempre per professione e passione, tutt'oggi stimolo che lo porta ad animare e promuovere iniziative culturali legate al mondo dell'infanzia e non solo. L'interesse e la passione per la bellezza lo porta ad organizzare viaggi culturali alla scoperta dei territori considerati “minori”, alla scoperta di natura, opere e persone. Ha costituito l'associazione culturale “Il parco dei ragazzi” e il circuito “I luoghi che salvano la bellezza”. Collabora con le istituzioni e il mondo scolastico e culturale per promuovere attività dedicate l'educazione alla lettura.

Fabbri Fulvia, laurea in lettera e filosofia, già insegnante. Da sempre è impegnata nel mondo del volontariato per l'accoglienza e l'inclusione sociale e culturale dei cittadini, profughi e migranti. Nella sua attività di volontariato ha contribuito a creare il Centro per la Pace di Forlì. Promotrice di attività di comunicazione interculturale con la realizzazione di un periodico multilingue, attualmente è occupata presso una cooperativa sociale del territorio.