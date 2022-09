Elezioni, Lodi (Alternativa per l'Italia): "Il nostro impegno continua"

Al collegio plurinominale P02 Alternativa per l'Italia si è fermata allo 0,26%, raccogliendo 3.502 voti. E' tempo di bilanci per la candidata al Senato Carla Lodi, che ringrazia " gli oltre duecento forlivesi e le migliaia di elettori del mio collegio che hanno votato Alternativa per l'Italia in questa tornata elettorale, scegliendo un programma valoriale alternativo a tutte le altre proposte politiche. Il nostro impegno continua".

"Decine di migliaia di persone in Italia credono che valga la pena che ci sia una forza politica come Alternativa per l'Italia - Il Popolo della famiglia che si spenda per dire quelle cose che gli altri non dicono e che si batta per difendere e promuovere la vita, la famiglia, la persona e i suoi diritti inalienabili oggi censurati o calpestati dal pensiero unico dominante - aggiunge -. Il governo di centrodestra uscito dalle urne è sicuramente è qualcosa di meglio di un governo di centro-sinistra e non sarà un governo schierato contro le nostre battaglie a favore della famiglia e della vita ma non si batterà certamente per frenare la corsa agli armamenti e impegnarsi subito per la pace o per sganciarsi dalla sudditanza verso l'America, la Nato e l'Europa genderista e abortista, visti i programmi elettorali che ha presentato e considerate le parole espresse in campagna elettorale".

"Se sul capitolo armi a Kiev e guerra alla Russia sarà confermata l’agenda Biden-Draghi, le ricadute inflattive su famiglie e imprese italiane saranno pesantissime - prosegue Lodi -. Aspettiamo al varco il nuovo governo anche sul rispetto dei diritti costituzionali di lavoro e di libertà ancora vergognosamente calpestati per alcune categorie di persone, come medici e operatori sanitari tuttora sospesi senza retribuzione, per cui continuiamo la nostra azione di sentinelle e di presidio a tutela di quelle istanze che nessun altro partito rappresenta. Le ultime indiscrezioni parlano di Ronzulli ministro della Sanità e Nordio alla Giustizia, pronunciatisi solo qualche mese fa rispettivamente per l'arresto dei non vaccinati e per il Tso a loro carico, mentre agli Interni sembra papabile una Bongiorno favorevole a suicidio assistito ed eutanasia".

Aggiunge Lodi: "La perseveranza sui valori è quindi necessaria, perché tiene accesi i riflettori su temi decisivi per il nostro Paese ed è di pungolo per chi ci governa. È il cammino uguale e contrario a quello che hanno fatto i radicali in Italia, cambiando culturalmente e socialmente la società italiana senza mai avere avuto una forza da partito di massa, anzi, essendo capaci di incidere nel Paese più dei partiti che prendevano consensi a doppia cifra. Quel metodo per noi va orientato a valori e a battaglie diametralmente opposti: la vita, la famiglia, il diritto al lavoro ultimamente ferito e lacerato, il futuro delle imprese. Oggi più che mai manca in politica una rappresentanza cristiana e patriottica autentica".

"Il nostro invito a organizzare un campo vasto unito di opposizione alle decisioni del nuovo Governo che riterremo sbagliate è sempre valido; lo abbiamo fatto prima delle elezioni senza avere risposta, lo ripetiamo ora per gettare le basi di una forza politica vigilante e in grado di condizionare le scelte future che riguardano tutti", prosegue. In ultimo, conclude Lodi, "faccio i miei più vivi complimenti e auguri di buon lavoro a Rosaria Tassinari, che corona in Parlamento la lunga esperienza politica maturata in questi anni e che nel compito di rappresentare i propri elettori sarà sicuramente conseguente ai suoi valori cristiani".