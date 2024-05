Elezioni, Marabini (Pd): "Impegno per una città più partecipata, viva e democratica"

L'importanza dei comitati di quartiere tra le priorità di Giulio Marabini, candidato Pd al Consiglio Comunale. "Da dieci anni sono state soppresse le circoscrizioni di decentramento amministrativo nei comuni con meno di 250.000 abitanti, Forlì compresa - afferma Marabini -. È stata la fine di una stagione di partecipazione che ha saputo dare frutti generosi, coinvolgendo a Forlì ed in molte altre città, nell'arco di oltre 30 anni, centinaia di classi scolastiche, giovani, anziani e comitati di quartiere che avevano nelle circoscrizioni un interlocutore capace di dirigere e sostenere le loro esigenze e richieste verso l'amministrazione comunale. La soppressione delle circoscrizioni è arrivata progressivamente, dapprima con la loro riduzione, motivata con l'argomento bugiardo della "riduzione dei costi della politica", e poi con la legge che ne decretava la scomparsa, senza eccessivi rimpianti da parte della maggioranza dei sindaci, che fossero di sinistra o di destra".

"Dopo la scomparsa delle Circoscrizioni, a Forlì proprio i Comitati di quartiere potevano essere la chiave per mantenere viva la partecipazione e dare ai cittadini uno strumento di interlocuzione con il Municipio - continua Marabini -. Purtroppo, a parte iniziative meritevoli, come l'introduzione dei patti di collaborazione nel corso del mandato 2014 - 2019, il settore decentramento del Comune di Forlì è stato progressivamente ridotto ed accorpato all'ambito del welfare, divenendo sempre più residuale. Il timore che qualcuno potesse "disturbare il manovratore" ha raggiunto il culmine durante il quinquennio amministrativo che volge al termine, laddove oltre all'accorpamento dei Comitati di Quartieri (oggettivamente necessario) si è assistito ad un taglio draconiano dei loro membri senza tutelare la rappresentanza di quelli più piccoli tra i quartieri accorpati".

"La prossima amministrazione deve far ritornare la partecipazione un elemento di dinamismo della città di Forlì, capace da un lato di far aderire meglio l'azione di governo del comune alle esigenze dei cittadini, e dall'altro di rendere i forlivesi protagonisti della crescita e della vita della loro città - prosegue il candidato dem -. Il programma del candidato sindaco Graziano Rinaldini si impegna a dare nuova vita alla partecipazione cittadina, non solo proponendo delle modalità di funzionamento, sempre perfettibili ed adattabili, ma soprattutto garantendo ai cittadini l'ascolto che da troppi anni (non solo negli ultimi 5) è stato messo da parte. Il Partito Democratico forlivese ha saputo dare gambe a questo impegno, candidando nella sua lista per il consiglio comunale diversi eletti e volontari dei Comitati di quartiere, anche indipendenti. Votare Graziano Rinaldini sindaco e le liste che lo sostengono significa creare le condizioni per una città più partecipata, quindi più viva e democratica".