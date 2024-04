Elezioni, Marchi (Italia Viva):"Attaccato dal sindaco in Consiglio, ma ho sempre fatto opposizione costruttiva"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Nei cinque anni in cui ho avuto l’onore di rappresentare i miei concittadini in Consiglio Comunale ho sempre portato il massimo rispetto per i colleghi Consiglieri, per gli Assessori e per il Sindaco. Nella seduta dello scorso lunedì 15 aprile, però, sono stato oggetto di un duro attacco personale da parte dello stesso Sindaco. All’ordine del giorno del consiglio gli accordi operativi che daranno attuazione a progetti urbanistici a Villa Selva, al Ronco e a Vecchiazzano (il cosiddetto “Polo H”). Sono intervenuto per denunciare l’ennesimo sfregio che viene fatto all’ambiente con un consumo indiscriminato di suolo, ammettendo (come del resto avevo già fatto in precedenti consigli) le responsabilità delle passate amministrazioni ma evidenziando anche che la Giunta Zattini avrebbe potuto modificare tali scelte e come, invece, abbia colpevolmente scelto di non farlo. Questo è bastato per scatenare un duro quanto incomprensibile attacco nei miei confronti.

Forse il Sindaco ha dimenticato le delibere sulle quali il sottoscritto, fedele al principio di una opposizione costruttiva, ha votato a favore – a volte anche in aperto contrasto con le altre forze di minoranza. Gli vorrei ricordare fra tutte la delibera sulla variante urbanistica di Via Bertarina del maggio 2020 dove il mio voto fu determinante per l’approvazione visto che la sua maggioranza non si presentò compatta, e il mio voto favorevole alla delibera sulla facoltà di medicina. Forse il primo cittadino, che ha voluto rimarcare come io sia stato eletto nelle fila del PD, mi avrebbe riservato un trattamento diverso se oggi facessi parte di coloro che hanno deciso di aderire alla sua Lista che si definisce Civica ma che altro non è che una lista di coalizione con partiti di destra?!

Ma io, purtroppo per lei caro Sindaco, ho il difetto di essere una persona libera e pensante, che non deve rendere conto a nessuno del proprio posizionamento politico se non alla mia coscienza e agli elettori che mi hanno votato e sulla base di questi principi porterò a termine il mio mandato di Consigliere Comunale. Per quanto riguarda le Amministrative del prossimo giugno, dopo avere sperato invano che il mio partito di provenienza si posizionasse al Centro con un candidato alternativo sia alla destra che alla sinistra, appoggerò l’unica Lista veramente CIVICA presente, ovvero “RinnoviAmo Forlì” a sostegno del candidato sindaco Graziano Rinaldini. Su una cosa sono d’accordo con il Sindaco: alla fine saranno i cittadini a darci il voto in pagella e non so se lui e la sua Giunta meriteranno quella promozione ad un secondo mandato che credono di meritare. Io spero di no naturalmente.

Massimo Marchi, Consigliere Comunale Gruppo Misto