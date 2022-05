Elezioni, Marianna Tonellato: “Castrocaro deve continuare a puntare sul Turismo”

“In questi cinque anni l'Amministrazione Comunale si è data come obiettivo principale quello di creare un sistema turistico pubblico/privato, per essere presenti sui mercati turistici nazionali ed internazionali. Ciò è stato possibile costruendo azioni di marketing e promozioni assieme agli operatori del luogo e alle associazioni per innalzare la qualità dell'offerta turistica.” Ha dichiarato la Sindaca Marianna Tonellato “Si è partito tramite un bando che ha aggiudicato al club di prodotto “Castrumcari” le attività turistiche del Comune.

"Castrumcari è ora iscritto a Destinazione Romagna (Visit Romagna), Emilia-Romagna Welcome ed In Emilia-Romagna e può quindi ora partecipare a fiere ed accedere a finanziamenti a cui prima non aveva accesso".

"Castrumcari ha poi dato seguito alle politiche turistiche prefissate, creando un sito turistico aggiornato quotidianamente e qualitativamente di spessore (www.castrocarotermeterradelsole.travel) oltre a produrre tutto il nuovo materiale turistico, dalle mappe alle brochures.

Si sono poi creati numerosi eventi, molti dei quali avranno seguito nel 2022: Giovedì DOC, Gipsy Garden, mercato di Forte dei Marmi, Campus internazionale di clarinetto, cinema in piazza."

"Inoltre si è puntato particolarmente sul turismo lento, cicloturismo e turismo enogastronomico e naturalistico: difatti siamo rientrati nel cammino europeo della Via Romea Germanica, nel Cammino di Assisi, e grazie al progetto finanziato con fondi europei INHERIT abbiamo costruito mappato e tabellato la ciclovia della Romagna Toscana che dal nostro comune prosegue fino a Bagno di Romagna, e che verrà implementato quest'anno fino a Verghereto e Firenzuola. Questo ha generato una promozione di rilievo, con più di cento uscite nei quotidiani nel solo anno 2021 relative al comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, oltre alla creazione di numerosi pacchetti turistici ed itinerari, nonché educ-tour per tour operator e giornalisti sia italiani che esteri rendendo Castrocaro Terme e Terra del Sole un comune sempre più visibile e visitato, malgrado la pandemia."

"L'attività di aggregazione e sinergia dell'Amministrazione Comunale e del consorzio “Castrumcari”, assieme alle tante associazioni di volontari che rendono viva la vita sociale e culturale del Comune, ha creato ad un rapporto di collaborazione che a Natale si è manifestato nel progetto “il regalo è stare insieme”, e che negli ultimi giorni ha avuto il suo compimento con la rievocazione storica che ha visto le associazioni terrasolane esprimere il proprio talento e il proprio calore alla Rocca di Castrocaro assieme all'omonima Proloco guidata da Elio Caruso.” Ha poi concluso la Sindaca Marianna Tonellato “Questa attività va proseguita implementando la qualità e la quantità degli eventi, gli accordi commerciali a favore dei nostri operatori turistici, la comunicazione e la promozione territoriale, per questo nel nostro programma elettorale ci siamo concentrati sul progetto “Brand-Ambassador” dedicato alla formazione degli operatori commerciali turistici, sulla creazione di un progetto di economia circolare e lo sviluppo in rete delle eccellenze locali, e sul potenziamento dello strumento operativo “Castrumcari”, allargando a tutta la vallata la promo- commercializzazione.”