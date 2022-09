Elezioni, Marta Farolfi (FdI) condivide l' Agenda sicurezza presentata dal Siulp

"Sottoscrivo con convinzione i 10 punti che il Siulp di Forlì-Cesena ha presentato ai candidati del territorio. Trovo l' Agenda sicurezza presentata dal sindacato di polizia pienamente in linea nelle sue principali misure al programma nazionale di Fratelli d'Italia". Così Marta Farolfi, in corsa per Fratelli d’Italia con una doppia candidatura all’uninominale al Senato a Forlì-Cesena e Rimini in rappresentanza di tutto il centrodestra e al secondo posto nel plurinominale sempre al Senato nel collegio di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna, Bologna e Ferrara.

“Condivido la necessità di avviare un immediato adeguamento dell’organico e delle dotazioni delle Forze dell’Ordine, per consentire un capillare controllo del territorio e un più congruo svolgimento delle mansioni quotidiane degli operatori anche nella piena tutela retributiva, assicurativa, legale e sanitaria - prosegue Farolfi -. C'è la volontà del nostro partito di procedere all'opposto di come hanno operato fino ad oggi i vari governi del centrosinistra, ovvero: moltiplicare i presidi di polizia sul territorio, piuttosto che chiuderli, come è accaduto in Romagna, come è accaduto proprio nel comprensorio forlivese. Si pensi all'epilogo negativo della chiusura della sede Polstrada di Rocca"

“Più che giusta anche la richiesta del Siulp di sollecitare l’arrivo di nuovi agenti di Polizia presso la Questura di Forlì e il Commissariato di Cesena, entrambi ampiamente sotto organico. Così come si devono ammodernare le strutture esistenti e, se il caso, prevederne di nuove, riattivando la sezione della polizia stradale , come da più parti richiesto - afferma ancora la candidata di Fratelli d'Italia -. Così come è necessario attivarsi, in parlamento come nei vari Comuni per loro competenza, per agevolare politiche abitative a favore dei poliziotti dislocati nelle varie città, garantendo sempre la massima dignità negli alloggi di servizio da mettere a disposizione del personale". Farolfi si dice disponibile "in uno spirito di ascolto e confronto a raccogliere ogni altra richiesta che il Siulp e altri sindacati di Polizia volessero eventualmente avanzare ai candidati al parlamento".