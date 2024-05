Elezioni, Maurizio Lupi a Forlì a sostegno di Zattini: "Quando si governo si viene confermati"

"Occorre recuperare, anche nel centrodestra, un modo di fare politica da bravo medico. I mal di pancia esistono e oltre alla diagnosi serve la cura". Raccogliere il disagio indicando però la prospettiva per il futuro è il messaggio che lancia il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, giovedì pomeriggio a Forlì per sostenere la conferma di Gian Luca Zattini a sindaco della città e la candidatura alle Europee del coordinatore regionale Francesco Coppi.

Spaziando tra Giovanni Guareschi e il dialogo tra don Camillo e il crocefisso durante l'alluvione del Po, Alcide De Gasperi che si definiva "moderato ma non esangue" e la sua esperienza decennale da assessore all'Urbanistica a Milano nella giunta Albertini, non ha dubbi sulla vittoria alle urne di Zattini perchè ha governato bene. "Noi - ricorda - quasi non abbiamo fatto campagna elettorale", spedendo solo una lettera ai milanesi su quanto fatto. Qui, prosegue, "mi sento a casa, sento la stessa radice", si lavora per la prospettiva ed è "bello dopo cinque anni farsi giudicare dai cittadini, farsi misurare sui risultati. È la forza della democrazia", perchè "la sfida della politica è il governo".

Certo, continua Lupi, "in questi cinque anni la realtà non ha fatto mancare nulla", ma l'amministrazione, come da invito del crocefisso a un don Camillo "parecchio incazzato", ha custodito il seme e poi l'ha coltivato con cura per trasformarlo in una pianta robusta. Lupi loda l'esperienza del civismo, tenuta a battesimo in città 15 anni fa, e ricorda la lezione degasperiana, "la volontà del cambiamento e di dare risposta ai bisogni, sapendo anche dire no". Da confermare anche in Europa con Noi Moderati in tandem con Forza Italia per un "contenitore" ispirato alla tradizione del Partito popolare. "Anche un voto è fondamentale - conclude - contribuisce all'obiettivo" e Forlì "può cambiare ancora". (fonte Dire)