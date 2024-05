Elezioni, Mezzacapo (Lega): "Carenza di spazi nello sport? Niente di più falso"

“Il centrosinistra e il suo candidato a sindaco Graziano Rinaldini solamente a ridosso delle elezioni si ricordano del mondo sportivo forlivese e di quante realtà associative siano presenti sul nostro territorio spaziando tra le più diverse discipline. Un movimento che, secondo la sinistra, rischia di essere limitato per la carenza di spazi. Niente di più falso, visto che in questi cinque anni siamo riusciti ad investire per lo sport quasi 30 milioni di euro, mentre nel quinquennio precedente si parlava di appena 5 milioni di euro”, chiarisce sin da subito il candidato della Lega, Daniele Mezzacapo che è stato nella giunta guidata da Gian Luca Zattini anche assessore allo Sport.

Mezzacapo non risparmia critiche al candidato sindaco di centrosinistra Rinaldini: "Sostiene che bisogna investire sugli impianti sportivi esistenti e costruirne di nuovi, non concentrando tutti i finanziamenti su pochi impianti di prestigio della città. Il nostro, e i fatti lo dimostrano, è stato un lavoro a 360 gradi, facendo risplendere strutture che prima di oggi non venivano manutentate da troppo tempo - prosegue Mezzacapo-. Ricordo a Rinaldini che fino al 2019, questa città è stata amministrata dal centrosinistra. Di interventi se ne possono citare diversi, gli ultimi in ordine di tempo i lavori al polisportivo Monti della Cava o il progetto di rinascita per il Ronco Lido, abbandonato dagli anni ‘90. I forlivesi hanno dovuto aspettare il governo Zattini, supportato dalla Lega, per vedere rinascere alcuni impianti sportivi dimenticati per troppo tempo dalle giunte di centrosinistra. Prima di puntare il dito sarebbe bene farsi un esame di coscienza”.

In conclusione Mezzacapo sottolinea: “E’ troppo comodo proporre nel programma di Rinaldini niente di più di quanto in parte si è già cominciato a fare. E’ vero, bisogna guardare all’efficientamento energetico, peccato che questa Amministrazione sia già partita nel percorrere questa strada. Un esempio? La piscina comunale, vista la stangata subita a seguito della crisi energetica. Ultimo aspetto e non di poco conto, gli eventi sportivi come volano per lo sport stesso e per il nostro turismo. Evidentemente un connubio che fino al 2019 non è mai stato preso in considerazione, dato che in un solo mandato di Amministrazione di centrodestra sono quasi 300 gli eventi organizzati a Forlì. Numeri che sarebbero stati sicuramente superiori, ma abbiamo dovuto fare i conti con il protrarsi della pandemia e con la gestione dell’emergenza post alluvione dello scorso anno”.