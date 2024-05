Elezioni, Micaela Montanari in lista con FdI: “Diamo slancio all’imprenditoria femminile”

Micaela Montanari, 48 anni, agente di commercio nel settore agroalimentare, scende in campo con Fratelli d'Italia alle amministrative dell'8-9 giugno, sostenendo il sindaco uscente Gian Luca Zattini. “La politica l'ho sempre vissuta da spettatore e fino a poco tempo fa non avrei mai preso in considerazione l'idea di candidarmi - racconta Montanari -. Poi ho incontrato Fratelli d'Italia a Forlì e mi è piaciuto il clima di positiva voglia di fare per il bene della nostra città e della Nazione. Così ho deciso di accettare la proposta di candidatura, una meravigliosa possibilità che ho deciso di vivere fino in fondo, mettendo a disposizione della città e della lista la mia esperienza. Lo faccio perché credo molto nel lavoro fatto negli ultimi 5 anni dal nostro sindaco Gian Luca Zattini, dalla Giunta e dal Consiglio Comunale. Lo faccio perché amo la mia città, lo faccio perché da imprenditrice vorrei sostenere l’imprenditoria forlivese, soprattutto quella femminile, con progetti atti allo sviluppo e alla tutela della categoria. Sono gli stessi motivi per cui sostengo Stefano Cavedagna alle elezioni europee, persona concreta che ben conosce il mondo imprenditoriale e sa cosa serve per aiutarlo ad esprimersi al meglio - conclude Micaela Montanari - Averlo come nostro rappresentante al Parlamento Europeo sarà un valore aggiunto per la Romagna”.



“Sul sostegno all'impresa e la valorizzazione del tessuto imprenditoriale la giunta Zattini ha marcato un cambio di passo negli ultimi cinque anni. Un percorso che in futuro vogliamo potenziare - commentano Alice Buonguerrieri, deputata e presidente provinciale di Fratelli d’Italia, e Vincenzo Bongiorno, coordinatore comunale di FdI - e il contributo di imprenditrici come Micaela Montanari è fondamentale”.