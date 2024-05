Elezioni, Milad Basir è capolista di Alleanza Verdi e Sinistra: "Tra gli obiettivi l'assessorato alla Pace e ai diritti umani"

"Una città per la pace e l'inclusione sociale" è il cuore della proposta elettorale avanzata dal capolista di "Alleanza Verdi e Sinistra", Milad Basir, a sostegno del candidato Graziano Rinaldini. Dopo 30 anni di servizio nel tessuto sociale e istituzionale della città, il classe '60 Basir, giornalista e sindacalista di origine palestinese, ha deciso di scendere in campo per rafforzare le politiche sociali e ambientali forlivesi. "Da quando sono arrivato a Forlì, mi sono impegnato nel sociale, nel sindacato e nella difesa dei consumatori - esordisce -. Conosco bene Forlì e la considero la mia città al pari della mia città natale palestinese, Taibeh".

A sostegno della sua candidatura (petizione su change.org) si sono già espresse 84 personalità del mondo politico, culturale e scientifico nazionale tra cui Amelia Frascaroli, già assessore ai servizi sociali del Comune di Bologna, Roberto Morgantini, fondatore della "Cucina Popolare", il prestigioso fisico di "Enea", Gianfranco Gualdrini, il professore Sergio Fonda, nonché il noto giornalista, Emanuele Ferraris. "Tra i nostri obiettivi c'è quello di ripristinare l'assessorato alla Pace e ai diritti umani - ha assicurato Milad -. perché è fondamentale comprendere le dinamiche internazionali per poter meglio affrontare quelle locali. Vogliamo costruire una città più inclusiva, accogliente e solidale per tutti i cittadini di Forlì, nessuno escluso. Soltanto valorizzando le differenti culture e l'appartenenza di genere riusciremo ad arricchire tutta la comunità".

Nel suo bagaglio professionale, oltre alla laurea in economia e commercio all’Alma Mater di Bologna, Basir è stato un dirigente sindacale di lunga data (settore tessile e chimica) e ha ricoperto il ruolo di responsabile delle politiche per l'immigrazione nel più grande sindacato di Forlì. Nel corso degli anni ha ideato e realizzato decine di opuscoli editoriali e guide informative multilingue, destinate a richiedenti asilo e lavoratori migranti, per facilitare il percorso integrativo dei nuovi cittadini nel tessuto socio-economico e culturale del territorio.

Dal 2014 al 2023 si è impegnato nella tutela dei consumatori insieme ai suoi colleghi/e riuscendo a recuperare oltre 2 milioni e duecentomila euro a titolo di rimborso e di ristorno per i cittadini di Forlì e Cesena. Nella difesa del diritto alla casa ha contribuito in modo attivo ad aggiornare tutti gli accordi territoriali nella provincia di Forlì-Cesena, per una vera ed effettiva politica abitativa, occupandosi di contratti per le famiglie più fragili e i giovani precari.

"Gli ultimi dieci anni li ho dedicati alla difesa dei consumatori, contro le truffe e gli inganni nei confronti di anziani e migranti. Serve rilanciare una politica abitativa concreta che dia risposte alle famiglie, ai giovani, agli studenti e ai lavoratori migranti. Tutti questi temi - ha concluso Milad - saranno ancora al centro delle mie preoccupazioni in consiglio comunale, se i miei concittadini mi daranno la loro fiducia".