Elezioni, Molea (Forza Italia): “In Europa per salvare lo sport di base. Servono tecnici preparati e d’esperienza”

“Il regime Iva per tutti gli enti del terzo settore sarà la scure mortale su migliaia di associazioni sportive di base già piegate da pandemia e crisi energetica e ora gravate anche dall’aumento della burocrazia legata alla riforma dello sport: chi vorrà salvarsi sarà costretto ad aumentare le rette alle famiglie e così ci allontaneremo ancora di più dal diritto allo sport per tutti, unico efficace strumento di politiche sociali specie per anziani e bambini. Serve chiedere aiuto in Europa e serve farlo ora con persone competenti e preparate: sono pronto a impegnarmi per la salvezza dello sport di base”. Così Bruno Molea, candidato alle Europee per il Partito popolare europeo nelle fila di Forza Italia, lancia il suo appello al voto a pochi giorni dalle elezioni nel corso della festa di fine campagna elettorale promossa dallo stesso Molea lunedì sera in piazza Saffi a Forlì.

“In Italia, i livelli di sedentarietà sono altissimi, gli stati di ansia tra i giovanissimi dopo la pandemia sono aumentati. Gli studi europei ci dicono che l’unico strumento utile a invertire la china è lo sport di base - dice Molea -, eppure un vero riconoscimento dell’utilità sociale del settore ancora manca, nonostante la sua introduzione in Costituzione. Io scendo in campo alle Europee per questo: per sostenere il terzo settore, specie quello sportivo, e per portare una voce competente e preparata”.

Un sistema che va protetto, dice il candidato alle elezioni europee, "per il bene dell’inclusione e dello stato di salute delle famiglie. La riforma dello sport ha aumentato per le associazioni sportive burocrazia e tasse: solo lavorando alacremente a livello politico, è stato possibile inserire dei correttivi che stanno via via aggiustando il tiro, come l’aumento dei rimborsi forfettari per i volontari sportivi che ha appena salvato un’intera classe di pensionati e giovanissimi che passano il loro tempo libero a sostenere associazioni e società sportive. Ora, serve fare lo stesso sforzo in Europa. E’ l’Europa che ci ha imposto il regime Iva sugli enti del terzo settore e che da gennaio segnerà probabilmente la morte di migliaia di piccole realtà sociali. Serve intervenire per invertire la rotta e non lo si può fare senza tecnici preparati e di lunga esperienza, come sono io per lo sport di base. Ne va del bene delle famiglie che si affidano allo sport per la cura dei figli, e per la loro crescita armonica dopo i duri anni della pandemia”.

Sostegno allo sport di base, quindi, che sia strumento di politiche sociali per giovani, anziani e famiglie. “Il terzo settore italiano è peculiare e ricchissimo di buone pratiche: l’Europa va accompagnata a conoscerlo, e va sostenuto perché può essere fonte di ricchezza per i territori”, chiosa Molea. Ne sono stati esempio gli Csit World sports games, “olimpiadi” amatoriali che proprio la confederazione mondiale guidata dal candidato forlivese ha portato in Romagna a settembre scorso, come rimarcato dal sindaco Gian Luca Zattini, ospite principale alla festa di chiusura campagna di Molea.