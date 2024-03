Elezioni, Morgagni (Forlì & Co) boccia il mandato di Melandri: "Scarsa conoscenza del tessuto culturale della città"

"Disastrosa". Così Federico Morgagni, capogruppo di Forlì & co, definisce la situazione del patrimonio storico artistico della città. Ma l'esponente dell'opposizione va oltre, commentando la conferenza stampa di bilancio di fine mandato dell'assessore alla Cultura, Valerio Melandri: "Nel tentativo autoreferenziale di magnificare il loro operato, il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessore Melandri non si sono fatti scrupolo di offendere i loro concittadini, vantandosi di essersi rivolti, durante il loro mandato, a un pubblico di non “intelligenti”. Ma hanno anche dichiarato di aver trovato una città ferma, in cui veniva imposto cosa pensare, il patrimonio non era valorizzato e le associazioni non avevano spazi per esprimersi".

"Basterebbero queste parole a dimostrare, se ancora ce ne fosse bisogno, la scarsa conoscenza che entrambi avevano e hanno del tessuto culturale della città, il disprezzo con cui continuano a rivolgersi ai tanti che, dentro e fuori dalle istituzioni, hanno curato e valorizzato il nostro patrimonio storico artistico e, non da ultimo, la superficialità con cui in questi anni si è messo mano alla gestione e alla riorganizzazione degli spazi della cultura - attacca Morgagni -. Per l’ennesima volta l’assessore ha messo in scena il suo repertorio fatto di acronimi, di nuovi e fantomatici musei, di strategie per la valorizzazione delle peculiarità locali, tra cui spiccano inesorabilmente l’inesistente “miglio bianco” e il festival di Caterina Sforza, ancora senza una pizza a lei dedicata".

"Se in questi cinque anni Melandri si fosse documentato, avrebbe scoperto le molteplici mostre e iniziative realizzate in passato per valorizzare il patrimonio artistico, museale e bibliotecario della città e il lavoro competente di molti dipendenti comunali che, con rigore scientifico e spirito di servizio, hanno reso un prezioso servizio alla città - continua l'esponente di Forlì & co -. Gli esempi sono molteplici, ma ne citeremo solo due, su temi cari all’assessore: il progetto Atrium, dedicato all’architettura dei regimi totalitari, che ha messo Forlì a capo di una rete di collaborazione europea, e le molteplici iniziative espositive, musicali e teatrali, realizzate alla Rocca di Ravaldino, fra cui le mostre del 2009, dedicate a Caterina Sforza, esito di un lavoro di ricerca e di aggiornamento sulla sua figura".

"Quanto ai contenitori culturali, poi, senza la visione lungimirante che la città decise di adottare a metà degli anni Novanta, oggi non esisterebbero realtà esemplari come i Musei San Domenico, che possono ospitare grandi mostre di livello nazionale in ragione degli standard di eccellenza - continua Morgagni -. Musei concepiti come luogo in cui tutti i cittadini possono conoscere il patrimonio della nostra città e non meri contenitori da cui estrapolare opere per operazioni di marketing, come quella che vuole lo smembramento delle Collezioni del Novecento da Palazzo Romagnoli, nonostante autorevoli pareri contrari e le proteste giunte da più parti e sottoscritte da oltre mille cittadini".

"Con le sue dichiarazioni Melandri ha confermato quello che già sapevamo sul suo modo di concepire la partecipazione culturale: numeri da esibire, biglietti da staccare, brand culturali e acronimi - insiste l'esponente dell'opposizione -. Non stupisce dunque che, per l’ennesima volta, l’Assessore abbia accuratamente evitato di far conoscere concretamente i progetti ai cittadini che ne devono sostenere l’enorme onere economico, che non abbia presentato un piano di gestione di questi spazi, che si aggiungono a una realtà già in grave difficoltà. E’ un dato di fatto che, dopo i cinque anni della destra, la maggior parte dei musei è chiusa, la biblioteca opera a scartamento ridotto e con la prospettiva di un peggioramento della situazione dopo il paventato trasferimento a Palazzo Romagnoli, i lavori sul Palazzo del Merenda non sono stati fatti, neppure quelli già finanziati dalla precedente Giunta e la collezione Verzocchi, fiore all'occhiello di Forlì, pronta a essere messa in deposito negli scatoloni, visto che la conclusione dei lavori su palazzo Albertini viene posticipata di anno in anno". Conclude Morgagni: "E’ ora di cambiare: questa Amministrazione deve andare a casa affinché la città abbia un nuovo governo della cultura, che abbia cura del nostro prezioso patrimonio e si impegni a realizzare un sistema di servizi culturali aperti, moderni e al servizio dei cittadini".