Elezioni, Morgagni (Forlì & Co): "La crisi del centro si aggrava ogni giorno. Servono nuove identità forti"

Sul rilancio del centro storico "occorre rimboccarsi le maniche, a partire dallo sforzo per identificare nuove identità forti che ne rilegittimino la funzione di baricentro della vita cittadina". Così il capogruppo in Consiglio comunale di Forlì & Co Federico Morgagni. "Ogni giorno comitati civici, organizzazioni di categoria e cittadini denunciano la condizione sempre più preoccupante del centro storico, caratterizzato da dinamiche di spopolamento, assenza di vocazioni forti, chiusure di negozi e attività commerciali, crescente sporcizia e insicurezza - esordisce l'esponente dell'opposizione -. Gli unici a non essere preoccupati sono il sindaco e la Giunta che, dopo cinque anni di promesse non mantenute, sembrano avere adottato la strategia della negazione dell’esistenza di qualsiasi criticità. Se è vero che i problemi del centro storico non sono tutti comparsi negli ultimi cinque anni, è però certo che non si risolve nulla negandoli o affrontandoli a colpi di propaganda".

Cultura

"Fra le funzioni imprescindibili vi è quella di centro culturale e del sapere - sostiene Morgagni -. E' necessario abbandonare le logiche di confuso marketing culturale che hanno dominato questi anni e puntare al recupero dei principali contenitori (Merenda, San Domenico) per realizzare un sistema di servizi culturali aperti, moderni e al servizio dei cittadini, superando la drammatica situazione attuale nella quale gran parte dei musei è chiusa e la biblioteca in grande sofferenza".

Turismo

Per quanto riguarda il turismo, "occorre andare oltre la logica degli arrivi “mordi e fuggi” e, attraverso sinergie fra operatori della cultura, del commercio e della ristorazione, proporre ai visitatori percorsi esperienziali e di conoscenza di tutte le bellezze storiche, culturali ed enogastronomiche della città. Centrale, in questo sforzo, è la complessiva valorizzazione dell’area attorno al San Domenico, a partire dagli spazi del giardino e della Barcaccia, eliminandovi il parcheggio e facendone un luogo altamente sfruttato come pertinenza del museo e per la convivialità".

Polo universitario

"C’è poi la questione del polo universitario, la cui integrazione con la città e il suo tessuto sociale, culturale ed economico, in questi anni non ha fatto passi avanti - prosegue -. L'ateneo può svolgere un ruolo “forte” per il rilancio del centro se si sarà capaci di promuovere all'interno del campus eventi aperti alla città, di predisporre una rete di servizi per gli studenti, favorendone altresì il coinvolgimento nell'offerta culturale cittadina, anche incentivando forme di creatività e linguaggi legati alla cultura giovanile".

Residenzialità

Ma il rilancio del centro passa anche attraverso la residenzialità, "un obiettivo che comporta un ripensamento della qualità dell’abitare e dell’offerta dei servizi. E’ importante che il comune sostenga, anche con incentivi economici, la rigenerazione degli edifici, ma anche che garantisca la presenza in centro di tutti i servizi necessari all'abitare (asili, spazi di socialità, parcheggi, negozi di prossimità). L’attrattività abitativa, naturalmente, passa anche per il contrasto ai crescenti fenomeni di degrado e microcriminalità".

Associazionismo

Inoltre "occorre andare oltre i proclami muscolari di questi anni e affiancare alla sorveglianza il sostegno a iniziative partecipate di riattivazione e riqualificazione sul modello di quanto fatto da esperienze come via Regnoli, ex Atr ed altro. Rigenerazione urbana, rafforzamento della coesione sociale, coinvolgimento attivo della comunità locale e sicurezza vanno di pari passo; uno dei più gravi errori di questi anni è stato lo scarso sostegno, intriso di scetticismo, che il comune ha riservato agli sforzi messi in atto in questa direzione da gruppi di cittadini del centro".

Commercio e urbanistica

Infine vi è il tema del rilancio della rete commerciale, "che non può prescindere da un ragionamento complessivo sul sistema distributivo cittadino che mandi definitivamente in archivio la stagione della crescita indiscriminata delle grandi superfici di vendita e valorizzi il centro come luogo delle produzioni di qualità, dei prodotti caratteristici e legati alle vocazioni del territorio. Giudichiamo gravissimo che Zattini e Giunta si preparino a chiudere il mandato con la presentazione, all’ultimo consiglio previsto per aprile, di un’ulteriore serie di varianti urbanistiche per autorizzare nuovi poli commerciali, ennesima scelta devastante per la città e il suo tessuto urbano e commerciale, a partire da quello del centro storico, che deve essere impedita da una mobilitazione larga e diffusa".