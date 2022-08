Elezioni, Morrone (Lega) candidato nel collegio di Rimini: "Sono prontissimo"

"Fiero di essere stato candidato a Rimini e prontissimo per la campagna elettorale in una città e un territorio che conosco molto bene". Jacopo Morrone commenta così la candidatura alla Camera alle prossime elezioni politiche del 25 settembre nel collegio di Rimini, dove sfiderà di fatto l'ex sindaco di Rimini Andrea Gnassi, candidato del Pd. "Di Rimini ho approfondito per anni dinamiche e problemi come segretario della Lega Romagna e, in seguito, ho curato gli interessi e i bisogni dei riminesi e di tutti i romagnoli come parlamentare durante la legislatura che si sta chiudendo e come sottosegretario alla Giustizia per i quindici mesi in cui ho ricoperto quel ruolo", annuncia Morrone. Martedì, al ‘Nettuno’ a Rimini (piazzale J.F. Kennedy), alle 14, in una conferenza stampa, lancerà la sua campagna elettorale ‘con Rimini nel cuore’ insieme al leader della Lega Matteo Salvini.