L'intervista - Il M5S "seconda gamba" di Rinaldini: "Oggi siamo una forza matura, competente e disposta alle alleanze"

Alle elezioni comunali di Forlì del prossimo giugno la “seconda gamba” dell'alleanza di centro-sinistra sarà il Movimento 5 Stelle. Da anni, durante l'esperienza dei governi Conte II e Draghi, si è parlato del cosiddetto “campo largo” come alleanza organica tra le due forze politiche, definizione poi tramontata con la clamorosa rottura collegata alla caduta del governo Draghi e la scelta di correre ognuno per i fatti suoi alle ultime elezioni politiche.

Con l'arrivo della nuova segretaria del Pd Elly Schlein le strade dei due partiti sono tornate a riavvicinarsi e a beneficiarne in Romagna è il centro-sinistra di Forlì, che ha concretizzato l'accordo politico, a differenza per esempio della vicina Cesena dove questo non è avvenuto. Sergio Petroncini è il rappresentante del gruppo territoriale di Forlì del M5S e spiega come si è giunti alla definizione dell'alleanza che ha portato alla candidatura unitaria di Graziano Rinaldini.

Petroncini, cosa vi ha convinto all'alleanza col Pd?

“La nostra priorità era ed è quella di dare una giunta di segno diverso alla città di Forlì, ci siamo confrontati con tutte le forze politiche con questo intento costruttivo per arrivare ad una sintesi condivisa. La figura di Rinaldini, indicata dal Partito Democratico dopo un suo dibattito interno e dopo un confronto con noi, è una figura di tutto rispetto. Siamo giunti alla sua candidatura con spirito unitario”

Con Rinaldini avete avuto un confronto diretto?

“Non abbiamo ancora fatto un incontro di gruppo. Io l'ho incontrato personalmente ricavandone un'ottima impressione, di una persona dialogante e pronta all'ascolto, con cui intavolare un confronto positivo. Poi arriverà anche il momento degli incontri tra il candidato e le nostre strutture organizzate”.

Le prossime elezioni vedranno un'alleanza inedita a livello locale tra M5S e Pd. Che speranze riponete in questa nuova formula?

“E' un inedito per Forlì, ma non bisogna dimenticare che il Movimento 5 Stelle in questi anni è cambiato sia a livello nazionale che a livello locale. La speranza è di dare una giunta di segno diverso, basata su contenuti innovativi, dal centro storico al consumo di suolo, fino ai temi lasciati aperti dall'alluvione”.

Che priorità programmatiche avete posto al tavolo del centro-sinistra come vostri punti qualificanti?

“Il programma lo costruiremo insieme, è in via di definizione con il candidato. Da parte nostra sono prioritari i temi ambientali, la riqualificazione energetica. Nel nostro simbolo c'è il '2050', anno in cui si dovrebbe arrivare ad emissioni zero, la questione energetica per noi è molto rilevante, con tutto quello che ne consegue perché dietro c'è una diversa idea di mobilità, di consumo di suolo. Poi i temi sociali: più attenzione alle fasce deboli e al recupero dall'emarginazione dalla sanità di interi strati sociali. Affronteremo assieme tutte le questioni e troveremo il modo di convergere”.

Se doveste vincere, ci saranno assessori del Movimento 5 Stelle in giunta?

“Ci sarà sicuramente un'assunzione di responsabilità da parte nostra. Oggi il Movimento 5 Stelle è una forza politica matura. Abbiamo le competenze per dare una risposta positiva, assumendoci le nostre responsabilità”

La vostra base sostiene questo percorso? Spesso la base del Movimento 5 Stelle è apparsa radicale, anti-partitica, poco incline all'alleanza politica.

“Questo è uno stereotipo duro a morire. In questi anni il Movimento 5 Stelle è cambiato, la base è più matura e per quanto riguarda l'alleanza con altre forze politiche non abbiamo registrato particolari manifestazioni di dissenso. E abbiamo condiviso ogni percorso con la nostra base, col gruppo territoriale che si è costituito nel 2023. Oggi il M5S è una forza politica che si pone il compito di governare il Paese, le città, gli enti a tutti i livelli. Abbiamo tutte le capacità per farlo bene”.

Ci sarà un election day per cui alle Europee - che prevedono un voto proporzionale - Pd e M5S si daranno battaglia, mentre a livello locale marceranno uniti. Sarà un punto di debolezza?

“Ogni forza politica sarà impegnata a conseguire il massimo risultato possibile sia alle amministrative e alle Europee. Per le amministrative c'è un alleanza, mentre per le Europee ognuno corre per sé, ma non credo che questo ci porterà particolari problemi”.